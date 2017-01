Se împlinesc doi ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu

Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea marelui regizor Sergiu Nicolaescu. Rudele acestuia au făcut o pomană în memoria lui, la o biserică din București. Sora regretatului regizor, Iolanda Nicolaescu, crede că oamenii au început să îl uite pe fratele ei, dar spune că acesta i-a iubit foarte mult pe români şi nu a vrut să-i părăsească pentru o carieră de succes în străinătate. Iolanda Nicolaescu a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3, cum este viaţa fără fratele său: "Nici acum nu am linişte, îmi lipseşte foarte mult, însă am noroc că cuscrii mei se ocupă de toate şi fac tot ce trebuie. Pentru că eu am o artroză la genunchi şi nu mă pot deplasa. Nu prea mai sună lumea, uită foarte repede." Sora maestrului a explicat că acesta a avut o foarte mare bucurie cu doar o lună înainte de a muri. Sergiu Nicolaescu s-a stins din viață pe 3 ianuarie 2013, la vârsta de 82 de ani, în urma complicațiilor cardiace și pulmonare severe care nu au răspuns la tratamentul intensiv aplicat.