Se va scoate fondul școlii în afara legii?

An de an, începutul școlii este privit ca o povară de părinți, pentru că le sunt solicitate diferite sume de bani, mai mari sau mai mici, pentru pază, îmbunătățiri ale claselor, auxiliare sau alte cheltuieli. În acest an, reprezentanții elevilor solicită schimbarea cutumei și modificări legislative în acest sens. Chiar dacă școala nu mai solicită în mod direct fondul clasei și al școlii, sarcina colectării banilor a fost transferată Asociațiilor de părinți, care răspund solicitărilor venite din partea școlilor și stabilesc sumele de bani necesare pentru îmbunătățiri. Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Asociația Elevilor din Constanța (AEC) au solicitat Parlamentului României și Ministerului Educației modificarea legislației în vigoare, astfel încât să fie sancționate atât solicitarea, cât și oferirea unor sume de bani în contul așa-zisului fond al școlii. Deși principiul gratuității învățământului de stat este consacrat în Constituția României și în Legea Educației Naționale, acesta nu este respectat în unitățile de învățământ, care sunt de multe ori nevoite să ceară bani elevilor pentru a acoperi lipsa finanțării complementare din partea autorităților locale, spun elevii, într-un comunicat. ”CNE și AEC consideră că această practică poate fi oprită doar prin introducerea unor prevederi, prin care să poată fi sancționați drastic toți cei care pretind sau oferă fondul școlii. De asemenea, concomitent cu introducerea sancțiunilor pentru colectarea fondului școlii, suntem de părere că art. 103 din Legea Educației trebuie modificat, în sensul în care finanțarea complementară să devină obligatorie, în prezent norma fiind permisivă, iar autoritățile locale luând decizia să nu acorde aceste sume de bani”, susțin reprezentanții elevilor.

LEGEA AR PUTEA FI MODIFICATĂ Tinerii spun că vor avea discuții, începând de săptămâna viitoare, cu reprezentanți ai Ministerului Educației și cu parlamentari din comisiile de muncă și învățământ, dar și cu practicieni ai dreptului, pentru a stabili ce sancțiuni coercitive sunt necesare pentru a stopa solicitarea banilor în școli. ”Nu știm încă dacă se impun sancțiuni din sfera penală sau doar disciplinare. Sperăm ca în sesiunea parlamentară din decembrie să avem o formă închegată a proiectului legislativ și până în martie - aprilie acesta să fie promulgat de președintele României”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele AEC, Alexandru Manda. “Nu putem nega faptul că rădăcina problemei este la administrațiile locale, care refuză să acorde finanțare complementară pentru a asigura buna funcționare a şcolilor. Cercul vicios se continuă cu şcolile, care se eludează de orice răspundere, dispunând colectarea fondului şcolii prin ceea ce ele numesc cotizația (voluntară) la asociația de părinți”, a declarat președintele CNE, Horia-Șerban Onița.