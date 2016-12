Şeful Comisiei SRI din Parlament: Dacă eşti acoperit, arată-te!

Paradox penibil de România! Dacă eşti acoperit, arată-te! Adică du-te la Comisia SRI din Parlament şi sesizează-te personal! Adicătelea, dă-te-n… gât! Ce dracu’! Cu alte cuvinte, desigur, mai elevate, aceasta este reacţia Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul SRI în scandalul stârnit de Victor Ponta, care a susţinut că unul dintre vicepreşedinţii PSD, fost ministru, este ofiţer acoperit. Autosesizându-se, preşedintele Comisiei SRI din Parlament, Georgian Pop, face o serie de precizări: “Orice politician sau orice cetăţean, dacă are elemente concrete privind posibile ilegalităţi referitoare la activitatea SRI, este aşteptat la Comisie pentru a sesiza personal orice astfel de faptă şi, în consecinţă, controlul de legalitate va fi declanşat imediat. În ceea ce priveşte tema posibililor ofiţeri acoperiţi ai SRI reiterez, aşa cum am comunicat public şi în alte situaţii, că cel puţin în mandatul meu de preşedinte al Comisiei am verificat constant respectarea legislaţiei pe acest subiect”. Nu putem să nu ne întrebăm: oare cum a făcut asta? I-a numărat în fiecare dimineaţă pe acoperiţi şi dacă ieşeau la apel, verificarea se putea considera validă? “Concret, documentele oficiale rezultate în urma controalelor efectuate probează faptul că nu există incompatibilităţi legale în Parlament, Guvern sau partide politice, adică SRI nu are ofiţeri acoperiţi în instituţiile în care legislaţia interzice expres acest lucru”, a adăugat Pop. Şi, în continuare, iertată să-i fie naivitatea, Pop a afirmat: “întrucât referirile din spaţiul public se fac la “serviciile de informaţii”, fac precizarea că, potrivit legislaţiei, competenţele Comisiei noastre vizează exclusiv controlul parlamentar asupra activităţii SRI, controlul parlamentar asupra celorlalte servicii de informaţii fiind exercitat de alte comisii parlamentare”. Câtă inocenţă!