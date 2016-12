Simona Halep este noua „regină“ de la Montreal

Tenismena constănțeană Simona Halep, cap de serie nr. 5, a câștigat turneul WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare totală de 2.413.663 dolari, după ce a învins-o duminică, în finală, pe americanca Madison Keys cu 7-6 (7/2), 6-3, într-o oră și 15 minute. Sportiva în vârstă de 24 de ani, care a fost recompensată cu un cec de 497.700 dolari și 900 de puncte WTA, și-a trecut astfel în cont al 14-lea trofeu WTA din carieră, după Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia în 2013, Doha și București în 2014, Shenzhen, Dubai și Indian Wells în 2015, Madrid și București în 2016.

„E plăcut că, după 40 de ani, am câștigat aici, la Montreal. E un lucru frumos pentru români și sunt fericită că am putut-o face”, a declarat Halep, cu referire la împlinirea a 40 de ani de când gimnasta Nadia Comăneci a primit nota 10, de șapte ori, la Montreal, la Jocurile Olimpice, cucerind trei titluri olimpice. „În prima mea zi la Montreal am fost la evenimentul care a marcat această aniversare pentru ea și acest lucru m-a motivat un pic”, a adăugat consatănțeanca, făcând și o analiză a prestației sale de la Montreal: „A fost dificil pentru mine să vin de pe zgură pe hard. Dar, dacă am încredere, pot să-mi fac mai ușor jocul și să câștig meciurile. Am câștigat contra unor jucătoare de top și acest lucru mă bucură mai tare că am un nivel bun în acest moment. În finală, nu a fost cel mai bun tenis al meu, deoarece nu am putut să-l joc. Keys a lovit foarte puternic. Știe toată lumea că nu pot lovi mai puternic decât ea, pentru că este imposibil la corpul meu și la înălțimea mea. Am încercat să trimit mingea cât mai departe de ea, să o fac să alerge. Cred că am reușit acest lucru, iar ea a ratat. A fost cu adevărat dificil pentru mine să reușesc lovituri câștigătoare, deoarece mingea venea prea tare. Planul A era să încerc să fiu agresivă, dar a fost imposibil. Știam că trebuie să trimit mingile înapoi și să nu le lovesc ușor, pentru că ea le poate ataca. Am încercat să fiu solidă pe picioare și să deschid unghiurile. La asta m-am gândit când am început jocul. Îmi place la Montreal. Mă simt ca în Europa, am mai spus-o. Cu toți românii din tribune, m-am simțit ca acasă. Au venit mulți în fiecare zi, nu doar la finală. A fost o atmosferă extraordinară”.

La rândul său, Keys a declarat după meci: „O singură persoană pleacă de aici complet bucuroasă. Evident, nu a fost o săptămână rea, deoarece am pierdut doar un meci. Cred că am făcut un turneu bun. Mi-aș fi dorit ca ziua să fie diferită. Uneori se întâmplă, trebuie să iei lucrurile pozitive și să mergi mai departe”.

ÎNVINSĂ LA DUBLU

Din păcate, Halep nu a cucerit și al doilea trofeu la Montreal, în proba de dublu feminin, unde a jucat alături de Monica Niculescu, cele două românce fiind învinse în finală de perechea alcătuită din rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina cu 6-3, 7-6 (7/5), după o oră și 35 de minute de joc. Beneficiare ale unui wild-card, Halep și Niculescu au primit pentru performanța obținută la turneul canadian un cec în valoare de 71.920 dolari și 585 de puncte WTA. „Cred că meciurile de dublu mă ajută să exersez la retur, dar și serviciul. Iau toate lucrurile pozitive și încerc să mă bucur de tenis”, a spus Halep. „Vreau să îi mulțumesc Simonei pentru că a jucat cu mine. Nu-mi vine să cred! M-am simțit foarte bine în fiecare meci, am crescut și am jucat din ce în ce mai bine. Îi mulțumesc directorului turneului pentru wild-card”, a completat Niculescu. „Nu e ușor să joci cu Simona și Monica, deoarece Simona a câștigat titlul la simplu și a avut o săptămână extraordinară”, a declarat Vesnina.

Citește și:

Halep s-a impus în turneul de la Montreal

Simona Halep va disputa ambele finale la Montreal