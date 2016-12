Snooker European Masters, în octombrie, la București

Câștigătorul primei ediții a European Masters la snooker, competiție care se organizează în perioada 3-9 octombrie la Circul Globus din București, va fi premiat cu 80.000 de euro, iar finalistul va încasa aproximativ 50.000 de euro, au anunțat miercuri, într-o conferință de presă, organizatorii evenimentului.

„Premiile totale sunt de 350.000 de euro, iar bugetul de organizare a competiției se ridică la aproximativ 500.000 de euro. E o sumă frumușică și relativ greu de strâns în câteva luni de zile. Va fi o reclamă bună pentru București acest eveniment. După demonstrativul cu Ronnie O'Sullivan putem spune că snookerul este un sport care a prins în România la generația de 30-40 de ani. Dacă vom reuși să ducem la bun sfârșit această competiție, fără pierderi majore, normal noi ar trebui să o organizăm la București minimum trei ani. Avem jucători importanți și sunt sigur că fanii acestui sport se vor delecta la această competiție”, a spus Bogdan Enoiu, managerul general al McCann Worldgroup Romania, compania organizatoare a evenimentului de snooker de la București.

„Problema majoră cu care ne-am confruntat a fost lipsa unei săli multifuncționale de sport la București. Sperăm că această problemă se va rezolva în următorii doi-trei ani. Inițial am cochetat cu ideea de a duce European Masters la Cluj, dar, după ultima demonstrație de snooker de acolo, am decis să rămânem la București, pentru că numărul de fani e mult mai mare aici. Iar singurul loc disponibil a fost Circul Globus. Am luat în calcul toate variantele posibile: Sala Polivalentă, Romexpo, Sala Palatului, toate sunt ocupate”, a adăugat Enoiu.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, organizatorul Cosmin Hodor a declarat că la București vor fi prezenți opt dintre cei mai buni zece jucători de snooker ai lumii, printre care Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Stuart Bingham, Judd Trump, John Higgins și Neil Robertson. „Acest Campionat European de snooker, denumit European Masters, e al doilea eveniment ca importanță din Europa în calendarul World Snooker. Iar pentru România asta înseamnă mult, mai ales că vor fi prezenți la București opt din primii zece jucători ai lumii. Iar cinci dintre ei sunt campioni mondiali! În Anglia vor avea loc niște calificări, iar apoi vor ajunge aici. Campionatul European se va desfășura între 3 și 9 octombrie la Circul Globus. În fiecare zi va putea fi văzut cel puțin un jucător din primii zece evoluând la masă. European Masters va fi transmis în direct de Eurosport, atât în România, cât și în alte 70 de țări. Deci acest eveniment este un foarte bun ambasador pentru România”, a afirmat Hodor.

La competiție vor participa 32 de jucători, etapa calificărilor urmând să se dispute în perioada 26-28 septembrie, la Preston (Marea Britanie). Turneul de la București, care este al șaselea turneu de puncte al sezonului de snooker, se va desfășura pe două mese, una în arena centrală a Circului Globus și alta într-o sală alăturată. Cea de-a doua masă va fi folosită doar în primele patru zile ale competiției.

Meciurile din perioada 3-7 octombrie (cel mai bun din 9 frame-uri) se vor disputa cu începere de la ora 10.00, cel mai atractiv meci al zilei fiind programat de la 19.30. Semifinalele (cel mai bun din 11 frame-uri) se vor desfășura sâmbătă, 8 octombrie, cu începere de la ora 13.00. Marea finală (cel mai bun din 17 frame-uri) se va juca duminică, 9 octombrie, în cadrul a două sesiuni, programate de la 13.00 și 19.00.

