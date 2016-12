Șoferii care abuzează de claxon ar putea rămâne fără permis

10:12:45 / 22 Ianuarie 2016

claxonul foarte lung

Tara arde si baba se piaptana. Se vede ca nu are o gindire bazata pe principii juridice. Cum se va putea stabili,cu dovezi opozabile in ljstitrie, care este un clacson scurt si care unul lung, care poate fi amendat. Vin alegerile si incearca si astia sa fie bagati in seama. Va dati seama ce e in capul unora din Parlament? Se poarta de parca ar fi in bucataria proprie.