Soluții 3D pentru dispozitivul de orientare spațială a nevăzătorilor!

Haideți să renunțăm la indiferența față de oamenii pe lângă care trecem! Să deschidem ochii și inima la durerile oamenilor cu nevoi speciale. NU ne costă nimic să fim mai buni și mai prezenți!

Astrele s-au aliniat pentru oamenii de bine care au cerut sprijin pentru realizarea unui dispozitiv de orientare spațială, destinat nevăzătorilor!

Pe 4 octombrie, ziarul nostru semnala cazul unui fizician român, Cosmin Vatra, care a realizat un dispozitiv de orientare spațială pentru nevăzători, ale cărui costuri de producție ajung la aproximativ 40 lei. Pe piața de profil, un simplu baston ajunge la aproape 5.000 lei. Omul dorește să ofere gratuit dispozitivul cât mai multor nevăzători şi avea nevoie de sprijin pentru producerea unei carcase ergonomice.

Și pentru că faptele bune se fac cu ajutor din partea oamenilor cu suflet mare, a fost suficient ca materialul nostru să fie împărtăşit pe Facebook. Astfel, la doar câteva zile după apariția articolului, s-au găsit variante pentru realizarea carcasei dispozitivului. Dacă primele variante nu s-au dovedit a fi viabile pentru realizarea rapidă a carcasei, cea mai recentă - imprimarea 3D - începe deja să se concretizeze. „Întrucât realizarea unor carcase prin turnare sau injecție de plastic s-a blocat momentan în problema realizării unor matrițe (durează mult, costurile sunt mari etc.), am revenit la ideea de a "printa 3D". Am pus între ghilimele cuvântul "printa" întrucât, în opinia mea, procesul este cu mult mai complex decât îl sugerează termenul de "printare". Imprimanta 3D este practic un mini-utilaj care topește un filament de plastic, realizând obiecte 3D prin suprapunerea plasticului în straturi. Nu are legătură cu o imprimantă obișnuită, necesită utilizarea mai multor soft-uri și are multe limitări. Una dintre limitări este dată de timpul mare de execuție. Carcasa pe care doream să o executăm ar fi fost compusă din două piese a căror execuție dura peste 11 ore. Întrucât imprimantele 3D necesită supraveghere pe timpul lucrului, nu puteam să realizez carcasa în acest mod. Însă... ne-a venit o idee: să folosim o țeavă simplă pentru corpul principal al carcasei și să printăm două capete în care să includem încastrațiile și găurile de care avem nevoie pentru senzori, acumulator și butoane“, explică Cosmin Vatra.

În urma articolelor publicate în cadrul campaniei „Telegraf“, Cosmin Vatra a fost contactat de Zarnica Tina, o gălățeancă de nădejde care a înființat în Galați o fundație pentru ajutorarea nevăzătorilor - Asociația Părinților Copiilor Slab Văzători și Nevăzători - și s-a obținut o sponsorizare pentru achiziționarea unei imprimante 3D mai bune, cu ajutorul căreia să se finalizeze proiectul. În felul acesta, timpul de printare se va reduce simțitor. „În numele copiilor nevăzători, vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la realizarea acestui lucru chiar și cu un simplu share“, a precizat, în exclusivitate pentru „Telegraf“, Cosmin Vatra.

O idee complicată – un ajutor total!

Vă amintim că, pentru realizarea dispozitivului, Cosmin Vatră, un fizician din Buzău, a folosit senzori ultrasonici foarte ieftini, care sunt utilizați în robotică, pentru orientarea spațială a roboților, micromotoare pentru vibrații folosite în telefonia mobilă și controlere simple pentru a pune la punct un sistem de orientare spațială pentru elevii nevăzători ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău. „Scopul principal a fost să realizez un sistem ieftin care să poată fi produs și oferit gratuit nevăzătorilor. Pe piață există deja sisteme prohibitiv de scumpe (mii de euro) și cu o ergonomie dificilă. Am testat mai multe variante ale dispozitivului împreună cu profesorii nevăzători de la LPDV, ajungând la o variantă eficientă. Am comandat din resurse financiare proprii componente electronice pentru aproximativ 20 de bucăți. Problema principală o constituie carcasa. La teste am folosit o carcasă de uz general din comerț, care, pentru a deveni funcțională, necesită multe prelucrări mecanice, care consumă mult timp. Întrucât nu s-au oferit voluntari pentru astfel de activități, nu pot face față producției dacă vom utiliza în continuare carcase de uz general“, declara, în exclusivitate pentru „Telegraf“, Cosmin Vatră.