Steliano Filip riscă să rateze EURO 2016

După doar două zile de cantonament la Orry-La-Ville, au apărut deja problemele medicale pentru naționala României, fundașul stânga Steliano Filip părăsind antrenamentul de luni seară din cauza unei accidentări. Dinamovistul a suferit o entorsă și a fost dus rapid la o clinică avizată de UEFA, unde a efectuat un RMN. Primele investigații au arătat că nu este o accidentare gravă, însă o decizie definitivă în privința păstrării lui Steliano Filip în lot va fi luată în zilele următoare. Dacă va decide să renunțe la serviciile sale, selecționerul Anghel Iordănescu îl va chema de urgență pe stelistul Alin Toșca, lăsat acasă după ce a participat la cantonamentul efectuat de tricolori în Italia. Nici Vlad Cihiricheș nu este complet nerefăcut după accidentarea suferită cu Ucraina, chiar dacă s-a antrenat în mod normal, urmând să mai efectueze un RMN în zilele următoare. Totuși, căpitanul naționalei are șanse mari să fie pe teren din primul minut în confruntarea cu Franța, programată vineri seară, pe „Stade France”, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), în deschiderea turneului final, când tricolorii speră să producă o surpriză. „Va fi presiune mare pe ambele echipe, cu un plus pe naționala Franței, de la care lumea are așteptări mari să câștige turneul. Să deschizi competiția este superb. Sunt convins că ne vom prezenta foarte bine și vom face un joc bun împotriva Franței”, a spus secundul Viorel Moldovan, care i-a urmărit pe francezi în ultimul amical, câștigat clar împotriva Scoției, scor 3-0.

ȘANSE MINIME LA TITLUL CONTINENTAL

Naționala tricoloră este cotată cu şanse de unu la sută să câştige titlul european, conform grupului „Goldman Sachs”, unul dintre cele mai mari holdinguri bancare din lume, care a pus în aplicare un model de calcul a şanselor de succes la turneul final. Folosind datele istorice de performanţă, printre care şi sistemul „Elo” folosit în calcularea clasamentului din şah, specialiştii au ajuns la concluzia că Franţa, adversara României din Grupa A, este favorită, cu 23,1%, urmată de Germania, Spania şi Anglia. În schimb, Elveția a fost creditată cu 1,2%, iar Albania nu are nici cea mai mică șansă. Totuşi, statisticienii cred că naţionala României are 65,2% şanse de a se califica în faza optimilor de finală şi 26,2% să meargă în sferturi. De asemenea, cei de la „Goldman Sachs” au îndrăznit să prevadă şi rezultatele din grupa României, tricolorii urmând să înregistreze o înfrângere, 1-2 cu Franța, și două egaluri, 1-1 cu Elveția și 1-1 cu Albania.

Rezultatele partidelor amicale disputate luni seară: Polonia - Lituania 0-0, Italia - Finlanda 2-0 (Candreva 27-pen., De Rossi 71) și Islanda - Liechtenstein 4-0 (Sigthorsson 10, Saevarsson 20, Finnbogason 41, Gudjohnsen 82). Marți seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 2), Spania va întâlni Georgia, iar miercuri seară, de la ora 21.45, Portugalia va înfrunta Estonia.

