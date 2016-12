Stockholm, 2014 - Koln 2015: scandal la indigo

Scandalul agresiunilor sexuale din Germania a scos la iveală un incident similar, trecut sub tăcere de poliţie, care s-a petrecut în 2014 în Suedia în timpul unui festival de muzică de la Stockholm şi în care numeroase femei au fost agresate de imigranţi, relatează Le Figaro în ediţia online. Jurnalul suedez Dagens Nyheter, care a avut acces la dosarele interne ale poliţiei, a dezvăluit aceste hărţuiri sexuale, soldate cu arestarea a numeroşi refugiaţi. Potrivit poliţiştilor, numeroşi tinei au agresat fetele în timpul festivalului „We Are Sthlm”, autorii fiind în principal de naţionalitate afgană. Roger Ticoalu, şeful departamentului de evenimente al municipalității, a confirmat că festivalul s-a confruntat cu acest tip de fenomen. "Nu am mai văzut aşa ceva înainte, grupuri mari de bărbaţi tineri le încercuiau pe fete pentru a le agresa". Tinerele aveau în medie vârsta de douăzeci de ani. "Imediat ce fetele ajungeau în mulţime, ei începeau să le înconjoare", a mărturisit o tânără în vârstă de 15 ani. Ticolau a precizat că suspecţii pe care poliţia a reuşit să îi aresteze erau străini, deseori sosiţi recent în ţară în calitate de refugiaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 20 de ani, fără familii. El a explicat că la acel moment lipseau elemente pentru a trage concluzii şi că ar fi fost un iresponsabil să se facă public incidentul.

Cu toate acestea, în raportul oficial al poliţiei privind festivalul nu exista nicio menţiune despre acest lucru şi este remarcat, în schimb, numărul mic de interpelări care au avut loc, ţinând cont de gradul ridicat de frecventare a locului (170.000 de persoane pe zi). Poliţia a admis unele erori. "Cu siguranţă ar fi trebuit să facem publice aceste informaţii", a explicat un purtător de cuvânt. "De ce nu am făcut-o? Nu ştiu", a mai spus acesta. În prezent au loc investigaţii pentru a descoperi de ce nu au fost făcute publice informaţiile privind aceste agresiuni. Mai mulţi poliţişti au invocat sub condiţia anonimatului o autocenzură, pentru a evita orice tentativă de răzbunare împotriva străinilor.