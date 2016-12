Taylor Swift, antreprenor influent

Cântăreaţa americană de muzică country şi pop Taylor Swift a fost inclusă de revista ”Forbes” în topul pe 2015 al celor mai influenţi oameni de afaceri cu vârste de până la 40 de ani. Tânăra vedetă americană este cel mai bine plasat reprezentant al industriei de divertisment în acest top 40 Under 40, în care ocupă locul al şaselea, graţie opiniilor sale deosebit de ferme în ceea ce priveşte serviciile de streaming muzical.

Anul trecut, cântăreaţa în vârstă de 25 de ani şi-a retras întregul catalog muzical de pe serviciul de streaming Spotify, întrucât dorea să obţină compensaţii financiare mai bune pentru dreptul de difuzare a muzicii sale. De asemenea, Taylor Swift a reuşit să îi convingă pe managerii grupului Apple să renunţe la planurile lor ce vizau neplata artiştilor pentru operele lor muzicale, în timpul testării noii aplicaţii pentru dispozitive mobile Apple Music. Activismul pe care l-a manifestat constant în domeniul afacerilor ce au legătură cu industria muzicală a ajutat-o să fie inclusă în primele 10 poziţii ale topului 40 Under 40 întocmit de revista ”Forbes”, la doar câteva zile după ce revista ”Vanity Fair” a plasat-o pe primul loc în topul The Powers That Be pe 2015.

În topul 40 Under 40, primele poziţii sunt ocupate de antreprenorul Adam Neumann - creatorul companiei WeWork -, J.B. Straubel - cofondator şi manager tehnic al Tesla Motors - şi Ryan Graves - CEO-ul companiei Uber. Printre ceilalţi reprezentanţi ai industriei de divertisment care au fost incluşi în topul Forbes 40 Under 40 se mai află prezentatorul TV britanic John Oliver (locul 10), actriţa Jessica Alba (care deţine The Honest Company, locul 15) şi Ronda Rousey (actriţă şi campioană de judo şi arte marţiale, locul 40).

link-uri:

Taylor Swift, record de nominalizări la MTV European Music Awards

Taylor Swift, marea câştigătoare la MTV Video Music Awards

Taylor Swift, frumoasă și... îngăduitoare

Taylor Swift, printre cele mai influente personalități ale lumii?!

Taylor Swift are o relaţie cu DJ-ul Calvin Harris

Taylor Swift are picioare de... 40 milioane de dolari!