Taylor Swift și One Direction, câștigătorii American Music Awards

Cântăreața pop americană Taylor Swift și formația One Direction sunt marii câștigători ai galei American Music Awards 2015, desfășurată duminică seară, la Los Angeles, pe o notă mai sumbră decât de obicei, ca urmare a atentatelor de la Paris, relatează Reuters. Cântărețul și actorul Jared Leto a adus un omagiu celor 130 de victime ale atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie, dintre care 89 care au murit la Bataclan, sală unde trupa sa, 30 Seconds to Mars, a ținut, la începutul acestui an, un concert ”frumos și pașnic”, după cum a povestit artistul în fața audienței. ”În seara asta aducem un omagiu victimelor violenței de neimaginat care a avut loc la Paris și în întreaga lume. Franța contează, Rusia contează, Siria contează, Mali contează, Orientul Mijlociu contează, SUA contează, întreaga lume contează, iar pacea este posibilă”, a subliniat Leto. La rândul său, interpreta franco-canadiană Celine Dion a interpretat clasicul hit al lui Edith Piaf ”La Vie en Rose”, în memoria celor dispăruți.

Printre principalii câștigători ai galei s-au aflat Taylor Swift, cu șase nominalizări și trei premii câștigate, care nu a participat însă la eveniment, și trupa One Direction, care a obținut premiul Artistul Anului, pentru al doilea an consecutiv și cel pentru Albumul pop/rock preferat, pentru al treilea an la rând. Nicki Minaj a câştigat două premii în categoriile rap/hip-hop, The Weeknd a primit două trofee în categoriile soul/R&B, Florida Georgia Line s-a impus la două categorii country, iar cântăreţul country Sam Hunt a fost desemnat cel mai bun artist debutant.

Spre deosebire de farsele şi glumele ireverenţioase de la MTV Video Music Awards şi de comportamentul formal de la Grammy Awards, gala American Music Awards (AMA), ai cărei învingători sunt desemnaţi prin votul publicului, recompensează cele mai populare performanţe muzicale ale anului, punând accentul pe prestaţia scenică. Harrison Ford, un star al francizei ”Star Wars”, a introdus pe scenă grupul a cappella Pentatonix, care a interpretat, alături de o orchestră, legendarul pasaj muzical creat de John Williams pentru genericul filmelor din această franciză de mare succes. Momentul respectiv a făcut parte din campania mondială de promovare a următorului film din seria ”Star Wars”, ce va fi lansat luna viitoare. Unul dintre momentele insolite ale galei a fost creat de Meghan Trainor şi Charlie Puth, care i-au surprins pe spectatori cu un sărut fierbinte la finalul piesei ”Marvin Gaye” pe care au interpretat-o în duet. Selena Gomez a interpretat o versiune originală a noului ei cântec de succes ”Same Old Love”, vedeta country Carrie Underwood a interpretat o versiune romantică a piesei ”Heartbeat”, iar Ariana Grande i-a făcut pe spectatori să se ridice de pe scaune şi să danseze pe acordurile melodiei sale ”Focus”. Justin Bieber a dansat şi a interpretat o selecţie din piesele sale de succes. The Weeknd a interpretat piesa ”The Hills”, trupa Coldplay a încins atmosfera cu o versiune electrizantă a piesei ”Adventure of a Lifetime”, iar Walk The Moon a transformat întreaga sală într-o veritabilă petrecere dance cu piesa de succes ”Shut Up And Dance”.

Citește și:

Taylor Swift a dat în judecată un crainic de radio

Cele mai rentabile vedete decedate

Taylor Swift, cel mai bine plătit muzician din lume

Taylor Swift a primit şase nominalizări la American Music Awards 2015

Taylor Swift, antreprenor influent

Taylor Swift, record de nominalizări la MTV European Music Awards

Taylor Swift, marea câştigătoare la MTV Video Music Awards