Tecău a revenit pe podiumul ATP la dublu

După ce a câștigat turneul de la Madrid, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, tenismanul constănțean Horia Tecău a revenit pe podiumul clasamentului ATP de dublu, urcând două poziții, pe locul 3, cu 7.630p. În plus, dublul româno-olandez a făcut un salt de 13 locuri în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, până pe 5, cu 1.720p. În schimb, Florin Mergea, finalist la Madrid, a coborât o poziție, pe 14, cu 4.600p, în ierarhia mondială de dublu, iar alături de indianul Rohan Bopanna ocupă locul 10, în urcare cu zece poziții, în clasamentul celor mai bune perechi din acest an, cu 1.200p.

În clasamentul de simplu, Marius Copil a urcat șapte locuri și se află pe 175, cu 312p, în timp ce Adrian Ungur a ieșit din Top 200 ATP, după ce a coborât zece poziții, ajungând pe 206, cu 264p. Primul loc în ierarhia mondială de simplu este ocupat în continuare de Novak Djokovic (Serbia) 16.550p, urmat de veteranul Roger Federer (Elveția), cu 7.525p, care l-a depășit pe Andy Murray (Marea Britanie), ocupantul locul 3, cu 7.525p.

DJOKOVIC, EGALUL LUI SAMPRAS ȘI BORG

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a câștigat turneul de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.771.360 de euro, după ce l-a învins duminică, în finală, pe britanicul Andy Murray, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-3. Pentru Djokovic este a 29-a victorie într-un Masters 1.000, un record absolut în circuitul ATP, și al 64-lea trofeu ATP, egalându-i astfel la numărul de turnee câștigate pe legendarii Pete Sampras și Bjorn Borg. „Este ceva ce mi-a plăcut mult și mă face să mă simt bine. Când eu eram tânăr, el câștiga totul. Este o mare motivație și provocare. Când ajungi la acest nivel, îți dorești să ai noi provocări, alte motivații, iar asta te ajută să crești”, a spus sârbul, referindu-se la Sampras. Pentru victoria de la Madrid, Djokovic a primit 912.900 de euro și 1.000 de puncte ATP, în timp ce Murray a fost recompensat cu 447.630 de euro și 600 de puncte ATP.

