Tecău este în semifinale la dublu mixt, la Melbourne

Eliminat din proba de dublu masculin, unde era principal favorit la câștigarea trofeului, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, Horia Tecău s-a răzbunat în proba de dublu mixt, calificându-se în semifinalele primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Constănțeanul și tenismena americană Coco Vandeweghe i-au învins, miercuri, în sferturile de finală, pe favoriții nr. 2, americanii Bethanie Mattek-Sands și Bob Bryan, cu scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 10-6, după o oră și 31 de minute de joc. Tecău, care a cucerit trofeul în proba de dublu mixt de la Melbourne în 2012, împreună cu Mattek-Sands, și Vandeweghe se vor lupta, vineri, pentru un loc în ultimul act al competiției cu perechea formată din Treat Huey (Filipine) și Andreja Klepac (Slovenia), care i-a învins pe favoriții nr. 2, Yung-Jan Chan (Taiwan) și Rohan Bopanna (India).

Semifinalist la ediția precedentă în proba de dublu la Melbourne, constănțeanul a încercat să explice eșecul din sferturi, înregistrat în fața francezilor Adrian Mannarino (locul 223 ATP la dublu) și Lucas Pouille (locul 270 ATP la dublu), cu scorul de 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 4-6. „Am început bine, cu break, dar am pierdut serviciul în următorul game, într-un moment important pentru meci. Trebuia să evoluăm mai bine, ca echipă. Eu nu am simțit bine mingea la retur, iar în fața unei perechi ca Mannarino și Pouille simțeam că trebuie să punem accent mai mult pe retur. Așa am ajuns în tie-break, unde ei au jucat mai bine. În setul al doilea, din nou, ne-au făcut break de două ori, dar noi am încercat să revenim în meci și am făcut-o bine. Sunt mulțumit de revenirea pe care am avut-o, ne-am dat șansa să întoarcem meciul și am făcut-o în mare parte. Am câștigat al doilea set, am simțit cum momentul se schimbă, dar în decisiv, din nou, nu am dat suficiente retururi în teren ca să punem presiune pe ei. Vom rezolva problemele, prin multă muncă pe terenul de antrenament”, a declarat Tecău.

