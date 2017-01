Tecău luptă pentru un loc în optimi la Melbourne

Principali favoriți în proba de dublu masculin de la primul turneu de Mare Șlem al anului, constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, semifinaliști la ediția anterioară, joacă în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3.30, în turul secund de la Australian Open, împotriva perechii formate din Benjamin Becker (Germania) și Dominic Thiem (Austria). Înaintea întâlnirii, Tecău a fost intervievat de site-ul oficial al ATP și a făcut o scurtă analiză asupra adversarilor din noul sezon al circuitului mondial de dublu. „Frații Bryan vor fi mereu una dintre cele mai bune perechi ale lumii și vor lupta pentru primul loc. Alte perechi noi, redutabile în acest an, cred că vor fi Murray și Soares sau Kontinen și Peers, care au deja câte un titlu fiecare, începându-și deja foarte bine parteneriatul. Va fi un an extrem de provocator pentru noi, dar ne place că am progresat și că putem să continuăm ce am construit în ultimii doi ani, să încercăm să fim și mai buni ca echipă”, a spus Tecău. Tot în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 2.00, va intra pe teren și cuplul alcătuit din Raluca-Ioana Olaru și Ysaline Bonaventure (Belgia), care se va duela în turul secund al probei de dublu feminin cu favoritele nr. 5, rusoaicele Anastasia Pavliucenkova și Elena Vesnina.

În schimb, perechea formată din Florin Mergea și Rohan Bopanna (India), cap de serie nr. 4, a acces deja în optimile de finală, după ce a trecut vineri de dublul ceh alcătuit din Lukas Dlouhy și Jiri Vesely, cu scorul de 6-3, 6-2. În runda următoare, cei doi vor da piept cu favoriții nr. 14, Treat Huey (Filipine) și Max Mirnîi (Belarus).

