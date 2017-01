Tecău se pregătește la Miami

După o scurtă vacanță în țară, Horia Tecău a început pregătirea pentru noul sezon din circuitul ATP, în care obiectivul este câștigarea unui nou turneu de Mare Șlem. Constănțeanul a plecat în urmă cu două zile la Miami, unde s-a întâlnit cu partenerul său de dublu, Jean-Julien Rojer, alături de care a câștigat în acest an la Wimbledon și la Turneul Campionilor, cei doi formând cea mai bună echipă de dublu din lume în 2015. Perechea româno-olandeză se va antrena timp de două săptămâni pe tărâm american, urmând ca sportivul în vârstă de 30 de ani să revină acasă înainte de Crăciun, pentru a petrece Sărbătorile de Iarnă în sânul familiei.

„Aceasta este pregătirea mea de iarnă. Am avut două săptămâni de vacanță, în care m-am odihnit mai mult, am făcut doar alergări, dar acum o să începem antrenamentele serioase, pentru că primul turneu începe pe 4 ianuarie. Dacă aș fi avut mai multe săptămâni la dispoziție, aș fi făcut și eu pregătirea la munte. Urmărim progresul echipei, pentru că avem multe de pus la punct în această perioada de pregătire. Și eu vreau să lucrez la niște lucruri, și Jules la fel, dar continuăm să lucrăm și ca echipă. Nu simțim o presiune în plus, ci doar o dorință în plus de a continua ceea ce am început și ce am făcut până acum”, a spus Tecău înainte de plecare.

Perechea româno-olandeză va începe noul sezon cu turneul de la Brisbane, dotat cu premii în valoare de 494.310 de dolari. La ediția de anul trecut, Tecău și Rojer au pierdut încă din primul tur, în fața dublului format din Jamie Murray (Marea Britanie) și John Peers (Australia), cu scorul de 3-6, 4-6.

