Tensiune înaintea partidei FC Viitorul - CS U. Craiova

Clasată pe locul secund în ierarhia Ligii 1, FC Viitorul speră să continue seria pozitivă din returul sezonului regulat și în partida cu CS U. Craiova, programată sâmbătă, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 19-a. Duelul este unul important în lupta pentru play-off, iar atmosfera înaintea jocului a devenit una tensionată. La conferința de presă organizată vineri, înaintea meciului, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, și-a arătat nemulțumirea legată de declarațiile managerului formației oltene, Felix Grigore, cu privire la arbitraj. „Se pune o presiune enormă. Ce o să se întâmple cu săracul arbitru care vine, ce o să se întâmple numai el știe. Să nu mă acuzați că sunt prieten cu Federația. Sunt singurel și jucăm, și jucăm frumos, cât putem”, a spus Hagi, care a adăugat că este speriat de modul în care se vorbește despre arbitraj, în locul unui interes asupra evoluțiilor jucătorilor în teren.

SUCCES PENTRU PLAY-OFF

În cazul unui succes, formația de pe litoral ar face un pas decisiv în lupta pentru calificarea în play-off. „O eventuală victorie ne-ar apropia de play-off, dar ne gândim în primul rând să luăm cele trei puncte și apoi vom vedea. Craiova a început slab campionatul, dar și-a revenit și a avut rezultate bune, însă și noi suntem foarte motivați”, a spus mijlocașul Bănel Nicoliță. „Ne cunoaștem foarte bine adversarul, pentru că am jucat deja două meciuri directe în acest sezon. Cred că un succes ar tranșa lupta pentru play-off, dar mai sunt destule jocuri până la finalul sezonului regulat și trebuie să le tratăm pe toate cu seriozitate”, a adăugat mijlocașul Vlad Achim.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Boli, Țîru, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - I. Hagi, Fl. Tănase, A. Chițu.

Programul partidelor din etapa a 19-a - vineri: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna (ora 18.00), Petrolul Ploieşti - CFR Cluj (ora 20.30); sâmbătă: ACS Poli Timişoara - ASA Tg. Mureş (ora 18.00), FC Viitorul - CS U. Craiova (ora 20.30); duminică: CSMS Iaşi - FC Botoşani (ora 18.00), FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 20.30); luni: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu, și de TVR 1.

Clasament: 1. Astra 37p (golaveraj: 31-22), 2. FC VIITORUL 33p (34-18), 3. Pandurii 33p (24-17), 4. FC Steaua 30p (24-18), 5. Dinamo 30p (22-19), 6. ASA 27p (21-15), 7. Craiova 26p (21-15), 8. Iași 23p (14-20), 9. CFR* 22p (24-17), 10. Poli 16p (14-24), 11. Botoșani 14p (18-28), 12. Concordia 14p (16-27), 13. Voluntari 11p (15-29), 14. Petrolul* 5p (12-21). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

