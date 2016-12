Gică Hagi a răspuns declarațiilor managerului formației oltene, Felix Grigore

Sâmbătă seară, de la ora 20.30, pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, este programată întâlnirea dintre formațiile FC Viitorul și CS Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 19-a a Ligii 1 la fotbal. Un duel extrem de important în lupta pentru prezența în play-off, înaintea confruntării directe FC Viitorul fiind pe locul secund în clasament, cu 33 de puncte, iar CS Universitatea Craiova ocupă poziția a șaptea, cu 26 de puncte.

La conferința de presă organizată vineri, înaintea meciului, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, și-a arătat nemulțumirea legată de declarațiile managerului formației oltene, Felix Grigore, cu privire la arbitraj.

„O să ne vedem de drumul nostru, să jucăm, să ne preocupe să jucăm fotbal și sperăm să o facem mai bine ca adversarul, așa cum am făcut-o în tur. L-am văzut pe Felix (n.r. - Grigore) că numai preocuparea asta a avut-o toată săptămâna asta. Se pune o presiune enormă, enormă. Este interesul lui. Ce o să se întâmple cu săracul arbitru care vine, ce o să se întâmple numai el știe. Nu avem nicio relație cu nimeni! Nu avem nicio relație cu nimic și cu nimeni. Să nu mă acuzați că sunt prieten cu Federația. Sunt singurel și jucăm, și jucăm frumos, cât putem! Ați văzut că noi jucăm”, a spus Gică Hagi.

Hagi s-a declarat speriat de modul în care se vorbește despre arbitraj, în locul unui interes asupra evoluțiilor jucătorilor în teren, pentru ca fotbalul românesc să ofere, din nou, fotbaliști de valoare.

„Toată săptămâna s-a vorbit doar de un lucru: de arbitraj. Și eu, ce să mai zic. Am văzut că adversarul vorbește numai de arbitraj de o săptămână. Nu numai el, ci și celelalte echipe care joacă, tot cam asta fac. A început lupta pentru play-off. Pe mine, cel puțin, sau clubul nu poate să vină nimeni-nimeni din România că am vreo relație cu Federația, că nici nu mai știu pe unde este Federația. Nu am nicio relație, doar de respect și atâta tot. Sunt cel mai mare partener al lor, unul puternic, la câți jucători am dat la loturile de juniori. Dar atât se vorbește de arbitraje că pe mine lucrul acesta mă sperie. Noi dacă ajungem în play-off este o performanță fantastică”, a adăugat Hagi.