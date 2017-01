Transport public modern la Constanța. Primarul a semnat împrumutul cu BERD

20:37:11 / 01 Ianuarie 2017

MAI BINE TROLEIBUZE

REFACETI LINIILE DE TROLEIBUZE ADUCETI TROLEIBUZE ARTICULATE, PE LINIILE PRINCIPALE 5-40. 2-43, 44, 49, 51. 101, 100, 48 si lasati doar autobuze in zona de periferie,, 100M,101M,100C. Autobuzele le-am vazut randamentul Mazare si compania is vinovati nu faceti ca predecesorii si aduceti niste rable daca vreti sa aveti mandate prolifice in continuare d-nle primar Fagadau. A sa nu uit scoate sicriele pe roti din municipiul Constanta microbuzele asa zise transport public local ale GMS-ului si altor operatori ce opereaza in oras, sunt depasite, nu sunt sigure pun viata in pericol calatorilor ce circula cu ele. Daca vreti un oras european nu o capitala de lumea a treia din Africa puneti mana si luati atitudine.