„Trebuie să ţinem steagul sus!”

Niciun concert al trupei Spitalul de Urgenţă nu seamănă cu celălalt. Constănţenii ştiu deja acest lucru, iar rarele show-uri pe care formaţia le susţine la malul mării pot fi rezumate în formula: muzică de calitate şi distracţie la maximum. Solistul formaţiei, Dan Helciug, îi îndeamnă, prin intermediul „Telegraf”-ului, pe toţi artiştii care nu vor să facă vreun compromis cu prostul gust impus de posturile radio şi TV comerciale să fie optimişti, întrucât publicul autohton a început să aprecieze concertele live de calitate.

Reporter (Rep.): Cum aţi petrecut Ziua Bărbatului la Constanţa?

Dan Helciug (D.H.): Am petrecut şi noi, ca între bărbaţi: cu muzică bună, bere şi atmosferă! Mi-era tare dor de Constanţa, nu am mai cântat aici de vreo trei ani, dar este mai drăguţ mai... răruţ, pentru că oamenilor li se face dor şi ne-am bucurat de reacţia generoasă a publicului din această seară (n.r. 5 mai).

Rep.: Era nevoie de o nouă sărbătoare?

D.H.: 5 mai este o zi ca toate celelalte, doar că noi, bărbaţii, avem ceva mai multe drepturi... Normal că aveam nevoie de ea, pentru că muncim de dimineaţă până seara, trebuie să avem şi noi un moment de relaxare!

Rep.: Să vorbim despre noutăţi.

D.H.: O să scot un album solo cu o parte din băieţii din Spitalul de Urgenţă, piesa single cred că va fi difuzată prin iunie. Vom aborda un stil nou, influenţat de brit rock. Spitalul de Urgenţă e proiectul meu, eu compun muzica şi textul de 11 ani, deci trupa o să meargă în paralel cu proiectul „Dan Helciug”, care este cu totul alt stil. Mă plictisesc, trebuie să fac ceva, trebuie să mă exprim artistic. În plus, în toamnă, voi lansa un album nou în varianta solo, cred că o să fie la Polivalentă. Cred că o să cântăm vara şi pe litoral, dar nu atât de des ca acum opt ani, pentru că pe litoral se ascultă foarte mult dance şi... noi intrăm doar la o anumită categorie de cântări. Eu sper să se fi schimbat, totuşi, lucrurile.

Rep.: Andreea face o impresie bună pe scenă.

D.H.: Violonista Andreea este ultima noastră achiziţie. Din noiembrie cântă cu noi, încă suntem la început cu ea şi probabil că lucrurile se vor coagula de anul viitor.

Rep.: Spitalul de Urgenţă pare să se promoveze excelent prin metode neconvenţionale.

D.H.: Spitalul de Urgenţă se va promova pe internet şi prin concerte. Piesele „Bună dimineaţa\" sau „Mi se rupe inima\" au fost promovate de mine şi de către prieteni, care au pus clipuri pe youtube şi cărora le mulţumesc. În plus, anul trecut am fost la Tg. Mureş, unde am făcut un „tribut to metal”, puţini ştiu, unde am cântat piese din repertoriul Pantera, Ozzy Osbourne şi a fost super tare. Sunt câteva clipuleţe pe youtube. Cu proiectul solo, voi „merge” mai mult pe TV, pe promovare agresivă în zona mai comercială. Pe internet există o pagină a trupei şi site-ul danhelciug.ro, deci lumea mă găseşte lejer. Metallica a avut o perioadă, prin \'80, în care se promova numai prin concerte. Acum este o perioadă grea, dar trebuie să ţinem steagul sus! Le spun asta tuturor trupelor care încă vor să se exprime artistic, care mai cred în menirea lor şi le urez să existe în continuare, pentru că beat-ul electronic, maneaua sau politica exclusivistă a radiourilor care ne-a înlăturat nu trebuie să ne strice! Ţineţi steagul sus, băieţi, pentru că, uitaţi!, publicul vine la muzică live, vine la Phoenix, vine şi în alte cluburi, în număr foarte mare!