Tricotaje moderne și fine, la Tinimtex

Fie că sunteți „victime ale modei” sau pur și simplu vreți să vă îmbogățiți garderoba cu haine-unicat și originale, trebuie să vizitați târgul Tinimtex, deschis zilele acestea la Pavilionul Expozițional și la Centrul de Afaceri „Eurolitoral”, ambele situate la intrarea în Mamaia din zona Pescărie. Pe lângă haine, încălțări și accesorii realizate după modele preluate de la marii creatori de modă din străinătate, la Tinimtex găsiți și articole vestimentare unicat. Unul dintre standurile care se disting prin originalitate este cel al atelierului „Lucruri fine”, condus de creatoarea constănțeană Mihaela Herghelegiu.

PRIMA DATĂ Constănțeanca, în vârstă de 38 de ani, participă pentru prima dată la Tinimtex. Cu toate acestea, atelierul condus de ea este nelipsit de la târgurile dedicate obiectelor create manual. La fel ca mulți alți artiști handmade, ea a învățat de mică să tricoteze, dar, până acum trei ani, totul era doar un hobby. „Am lucrat ca jurist până acum trei ani, când am născut și am intrat în concediu de creștere a copilului. Ca să îmi ocup timpul, am început să tricotez. Treptat, am început să și vând ceea ce tricotam”, a spus creatoarea. În timp, atelierul s-a dezvoltat. „În primă fază, am început să vând la târguri, apoi am creat un magazin online. Clientele fidele mă mai contactează și pe Facebook”, a mai explicat Mihaela Herghelegiu. Nici prețurile hainelor tricotate de ea nu sunt exagerate, raportat la munca depusă. O rochie originală care poate fi purtată la aproape orice ocazie costă în jur de 125 de lei. Pentru oferta completă, ar trebui să vizitați standul atelierului „Lucruri fine”, aflat la etajul Pavilionului Expozițional. Târgul Tinimtex este deschis azi, vineri și sâmbătă, între orele 10.00 și 19.00. Duminică, standurile pot fi vizitate între orele 10.00 și 16.00.