Trofeul „Telegraf” şi-a stabilit învingătoarele

09:24:25 / 21 Februarie 2016

Altul n-ati gasit?

Am vazut la tv neptun finalul meciului fc constanta-sageata si dupa aia finala veteranilor sageata-municipal. Nici macar o data comentatorul n-a spus cu cat se incheiase sageata-oportun. S-a terminat sageata-fc constanta si era foarte important de amintit rezultatul primului meci dintre sageata si oportun. Comentatorul n-a considerat acelasi lucru,probabil ca nu pricepe fenomenul ca sa-si dea seama de un lucru atat de important. Acelasi comentator i-a zis tot meciul Iftode lui Daniel Iftodi. Cultura fotbalistica a comentatorului e egala cu ZERO daca nu poti recunoaste un jucator care a trecut pe la Steaua, Rapid si Dinamo cu peste 300 de meciuri si peste 60 de goluri in Liga I. Acelasi comentator a demonstrat ca nu are nici cultura fotbalistica locala din moment ce tot meciul i-a zis Sicu lui Vasile Şicu