Ultima reprezentație din acest an pentru CVM Tomis în Liga Campionilor

Joi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3), CVM Tomis Constanța va juca în etapa a 4-a a 2016 CEV DenizBank Volleyball Champions League contra campioanei Elveției, #Dragons Lugano. Perioada dificilă pe care o traversează campioana României se speră a fi depășită și cu sprijinul iubitorilor voleiului, care sunt așteptați în număr cât mai mare în tribunele Sălii Sporturilor din Constanța, intrarea spectatorilor fiind gratuită. Celălalt meci din Grupa G, Volley Asse-Lennik (Belgia) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), este programat tot joi, de la ora 21.30. În clasament conduce Resovia, cu 3 victorii și 9 puncte, urmată de Lennik 2v/4p, Lugano 1v/4p și Tomis 0v/1p.

VOLEIBALIȘTII RĂMAȘI LA CONSTANȚA NU DEPUN ARMELE

După trei înfrângeri în precedentele trei partide, voleibaliștii constănțeni păstrează șanse minime de calificare mai departe, mai ales că echipa a fost părăsită în ultimele săptămâni de jucătorii Boyan Yordanov, Ventsislav Ragin, Goran Skundric și Stephen Gotch, cât și de antrenorul principal Martin Stoev. Motivul acestui exod este criza financiară a clubului, însă jucătorii care au rămas în lot sunt hotărâți să lupte până la capăt pentru un rezultat cât mai bun în meciul de joi. „Sperăm la o evoluție cât mai bună, așa cum am făcut-o și în turul din Elveția, unde per ansamblu, ca echipă, am jucat destul de bine. Noi vom da tot ce avem mai bun în acest meci, ca să mulțumim astfel conducerea clubului și oamenii care vor veni la sală, pentru că sunt convins că vor fi alături de noi”, a afirmat Sergiu Stancu, căpitanul Tomisului. „Nu știu dacă vom avea echipa completă, pentru că, după ce au plecat mai mulți titulari, avem și jucători accidentați în lot. Fiți siguri că vom da totul pe teren pentru victorie. Dacă vom pierde, o vom face luptând pentru fiecare punct”, a declarat coordonatorul bulgar Konstantin Mitev. „Sunt apt de joc și sper să ajut echipa cât pot de mult, ca să aducem o bucurie fanilor înaintea Sărbătorilor de Iarnă”, a spus Andrei Laza, care săptămâna trecută a făcut tratament la Varna, pentru a scăpa de urmările unei accidentări mai vechi. „Vom încerca în primul rând să facem un meci cât mai frumos, pentru că avem posibilitatea. Am făcut și acolo un meci frumos, iar acum, cu ajutorul publicului, poate reușim să obținem măcar un punct”, a declarat antrenorul Radu Began.

DOAR 11 JUCĂTORI LA MECIUL CU LUGANO

În urma „pierderilor” din ultima perioadă, echipa Club Volei Municipal Tomis Constanța nu va putea înscrie 12 jucători pe foaia de arbitraj a meciului de joi, astfel că va fi amendată de Confederaţia Europeană de Volei, organizatoarea competiției! Partida va fi abordată cu următorii 11 voleibalişti: coordonatorii Konstantin Mitev și Alexandru Muscină, universalii Dragoș Pavel și Radu Dediulescu, centrii Sergiu Stancu, Andrei Laza și Robert Vologa, extremele Metodi Ananiev, Andrei Mihalescu și Ovidiu Darlaczi și libero-ul George Gavriz. Pavel, Laza, Ananiev și Darlaczi nu sunt complet refăcuți după accidentări mai vechi sau mai noi, în timp ce juniorul Dediulescu (17 ani) se va afla în premieră în lotul echipei mari.

