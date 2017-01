CVM Tomis a înregistrat a cincea înfrângere din acest campionat

Sâmbătă seară, în etapa a 10-a din Divizia A1 la volei masculin, penultima din turul sezonului regulat, CVM Tomis Constanța a jucat pe terenul echipei AS Volei Club Caransebeș. Voleibaliștii constănțeni au pierdut al doilea meci consecutiv în deplasare, după cel de miercuri, de la Galați, și tot fără set câștigat, scorul final fiind 3:0 (25:15, 26:24, 25:18). Tomis a jucat, practic, în doar șase jucători plus libero, Gotch fiind menajat după primul set, datorită accidentării sale mai vechi. În locul său a jucat singura rezervă, coordonatorul Mitev, care a evoluat ca trăgător, dar a făcut și preluare uneori. Voleibalistul bulgar s-a descurcat destul de bine, el fiind și un foarte bun jucător de volei pe plajă! „Gotch este încă afectat de accidentarea la deget, nu poate face blocaj așa cum trebuie, iar eu am considerat că Mitev ne poate ajuta mai mult. Cred că s-a descurcat destul de bine ca universal”, a explicat antrenorul echipei constănțene, Radu Began.

Gazdele și-au adjudecat destul de lejer seturile 1 și 3, formația oaspete reușind numai în setul al doilea să dea o replică mai consistentă. Tomis a condus în permanență și a avut 24:22, moment în care Pereu l-a reintrodus în teren pe letonul Petrusevics, în locul lui Teixeira, iar balanța a înclinat din nou spre Caransebeș. „Gugulanii” au realizat patru puncte la rând și s-au impus cu 26:24! „Adversarul are echipă bună, dar tot a avut nevoie de ajutorul arbitrilor ca să câștige partida. Nu au comis greșeli mari, dar ne-au ciupit puțin câte puțin. În setul 3 Mitev a primit cartonaș galben pentru proteste, deși el era atunci căpitanul în teren, Stancu fiind pe bancă! Arbitrul de scaun nu a vrut să-și recunoască greșeala, Mitev a reacționat și atunci i-a dat și cartonaș roșu”, a spus Began. Nemulțumit de cartonașul galben primit, Mitev a aruncat cu o minge spre arbitrul secund, gest pentru care a primit cartonaș roșu, iar scorul a devenit 20:14 în setul 3. Ghinionul accidentărilor pare să fi lovit din nou campioana României, pentru că lui Pavel i s-a dat un deget peste cap la un blocaj, în primul set, la 11:8 pentru Caransebeș. L-a înlocuit Mitev, însă Pavel a jucat apoi în întregime seturile 2 și 3.

Au evoluat formațiile: Caransebeș (antrenor Valentin Pereu): Vînătoru - Cedic, Birău, Aguillard, Lung, Petrusevics, Pantelic-libero (au mai jucat: Teixeira, Faulkner); CVM Tomis (antrenor Radu Began): Muscină - Gotch, Stancu, Vologa, Pavel, Mihalescu, Gavriz-libero (a mai jucat: Mitev).

Iată și celelalte rezultate înregistrate până acum în etapa a 10-a: Arcada Galați - Universitatea Cluj 3:0 (25:16, 25:22, 25:21); Tricolorul LMV Ploiești - CSM București 3:2 (25:14, 17:25, 25:18, 19:25, 15:9); SCM U. Craiova - Știința Explorări Baia Mare 3:2 (25:16, 19:25, 25:23, 21:25, 15:12); Unirea Dej - VCM LPS Piatra Neamț 3:0 (25:16, 25:16, 25:13). Partida ACSVM Zalău - Dinamo București va avea loc duminică, de la ora 13.30, și va fi televizată în direct de postul Digi Sport 4.

Clasament: 1. SCM U. Craiova 26p (setaveraj: 30:11); 2. Explorări Baia Mare 21p (24:13); 3. Arcada Galați 21p (24:13, punctaveraj inferior); 4. AS Volei Club Caransebeș 21p (22:12); 5. ACSVM Zalău 19p/9j (22:11); 6. Tricolorul LMV Ploiești 16p (21:18); 7. CVM TOMIS CONSTANȚA 15p (20:21); 8. Unirea Dej 12p (19:23); 9. CSM București 11p (15:22); 10. Dinamo București 7p (13:23); 11. U. Cluj 7p (9:25); 12. VCM LPS Piatra Neamț 1p (3:30).

