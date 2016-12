Un american de 17 ani a câștigat Concursul „Enescu“, secţiunea Violoncel

Tânărul american de 17 ani Zlatomir Fung este câștigătorul Concursului „Enescu“ 2016 la secțiunea Violoncel. El a fost ovaționat în finala competiției care a avut loc pe 13 septembrie, la Ateneul Român, interpretând în premieră în istoria concursului „Simfonia concertată pentur violoncel”, op. 8, de George Enescu. Tânărul muzician este în ultimul an de studii la secțiunea Muzică de Cameră în cadrul New England Conservatory Preparatory School. A concertat în calitate de solist alături de orchestre precum Santa Cruz Symphony, The Boston Pops Orchestra, The Peninsula Orchestra, The Grand Rapids Symphony, Symphony Pro Musica și Lausanne Sinfonietta. Fung a repetat de pe un iPad, nu de pe o partitură obișnuită, cu hârtie, și a dat paginile cu ajutorul unei pedale electronice.

Locul al doilea a fost ocupat de rusoaica Anastasia Kobekina, în vârstă de 22 de ani, iar pe locul trei s-a situat Mon Puo Lee din Spania, de 23 de ani.

Trofeul Concursului „Enescu” 2016, oferit celor trei tineri muzicieni, este realizat din cristal și granit de artiștii Iulia Năstase și Mihai Băncilă.

Dirijorul Alexandre Bloch a acordat un premiu special tinerei violonceliste clasate pe locul al doilea, Anastasia Kobekina, constând în posibilitatea de a interpreta sub bagheta lui, acompaniată de Orchestra din Lille în sezonul 2017-2018. Și Frans Helmerson, membru al juriului la secțiunii Violoncel, a acordat un premiu special lui Jamal Aliyev din Turcia, constând într-o bursă la prestigioasa Kronberg Academy. Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin, în valoare de 4.000 de euro, i-a revenit pianistei Han Wen Jennifer Yu.

Finala Concursului „George Enescu”, cu premii în valoare totală de 115.000 de euro, va avea loc pe 25 septembrie, de la ora 19.00, la Ateneul Român.

