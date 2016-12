Asiaticii, extrem de interesați de Concursul „George Enescu“

317 tineri artiști din 48 de țări, cu aproape 40% mai mult decât la ediția din 2014, s-au înscris la ediția din 2016 a Concursului Internațional „George Enescu”, care va avea loc între 3 și 25 septembrie, la Ateneul Român. Înscrierile s-au încheiat pe 1 iunie, iar în perioada următoare juriile vor face preselecția pentru a stabili lista finală a concurenților ce se vor prezenta la etapele concursului care, anul acesta, are tema „Trăiește-ți visul”.

Cei mai mulți concurenți s-au înscris din Coreea de Sud: 71, Japonia - 33, România - 20, China - 19, SUA - 17, Franța - 17 și Rusia - 17. Ceilalți concurenți sunt din: Germania - nouă, Marea Britanie - opt, Italia - opt, Afganistan - doi și Iran - unul. Dintre aceștia, 139 s-au înscris la vioară, 83 participă la secțiunea violoncel, 64 - la pian, 31 - la compoziție.

Valoarea totală a premiilor va depăși 100.000 de euro, iar laureații vor beneficia și de un intens program de promovare, inclusiv pe scena Festivalului „Enescu” în 2017.

„Înscrierea unui număr atât de mare de concurenți dovedește o dată în plus corectitudinea deciziei de a separa Concursul de Festivalul „Enescu”. Am reușit astfel să consolidăm poziția Concursului printre competițiile internaționale, să creăm o platformă mai bună pentru promovarea câștigătorilor, iar acest lucru facilitează atragerea mai multor artiști tineri. Având în vedere tema din acest an, considerăm că sunt 317 tineri care, pentru a-și îndeplini visul de viață, au ales să se înscrie în Concursul „Enescu” din 2016. Este o sursă de inspirație pentru noi toți”, a declarat directorul executiv al concursului, Mihai Constantinescu. Concursul Internațional „George Enescu” a fost conceput ca o prelungire firească a Festivalului „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România. Concursul a fost lansat oficial în septembrie 1958 ca parte a primei ediții a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Abonamentele și biletele pentru Concursul Internațional „George Enescu” sunt puse în vânzare în rețeaua Eventim, având prețuri de 50 de lei pentru accesul la un recital. Prețul unui abonament este cuprins între 300 si 400 de lei, în funcție de categorie.