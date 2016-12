Un jurnalist francez înfruntă teroriștii care i-au ucis soția: ”Nu veţi avea ura mea”

Antoine Leiris, jurnalist la France Blue, a impresionat o lume întreagă, zilele trecute, când, profund afectat de pierderea soției sale, ucisă de teroriști în atentatele de vineri de la Paris, a lansat un mesaj către jihadiști, înfruntându-i tocmai prin refuzul său de a-i urî. ”Aţi furat viaţa unei fiinţe de excepţie, dragostea vieţii mele, mama fiului meu, dar nu veţi avea ura mea”, a scris Antoine Leiris pe contul său de Facebook, citat de publicația britanică ”The Telegraph”.

Jurnalistul franceza postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisă adresată teroriştilor care au pus la cale atentatele de la Paris ce s-au soldat cu pierderea a 129 de vieţi. ”Nu vă veţi bucura de ura mea. În seara de vineri aţi furat viaţa unei fiinţe de excepţie, dragostea vieţii mele, mama fiului meu, dar nu veţi avea şi ura mea. Nu ştiu cine sunteţi şi nici nu vreau să aflu, sunteţi suflete moarte. Dacă acest Dumnezeu pentru care voi ucideţi orbeşte ne-a făcut după chipul său, fiecare glonţ din corpul soţiei mele va fi o rană din inima lui. Aşa că nu vă voi face darul urii mele. Aţi încercat din greu să-l obţineţi, dar ca să răspund urii cu furie ar însemna să cedez aceleiaşi ignoranţe care a făcut din voi ceea ce sunteţi. Voi vreţi să-mi fie frică, voi vreţi să-mi privesc concetăţenii cu neîncredere, să-mi sacrific libertatea pentru siguranţă. Am văzut-o în această dimineaţă. În sfârşit, după nopţi şi zile de aşteptare. Era la fel de frumoasă ca atunci când a plecat vineri seară, la fel de frumoasă ca atunci când m-am îndrăgostit de ea, acum 12 ani. Sigur că sunt devastat de durere, vă acord această mică victorie, dar ea va fi de scurtă durată. Ştiu că ne va însoţi în fiecare zi şi că ne vom regăsi în paradisul sufletelor libere, cel pe care voi nu îl veţi accesa niciodată. Suntem doi, fiul meu şi cu mine, dar suntem mai puternici decât toate armatele din lume. De altfel, nu mai am timp să vă dedic, trebuie să mă alătur lui Melvil, care se trezeşte din somnul de după-amiază. Are abia 17 luni, îşi va lua gustarea ca în fiecare zi, apoi ne vom juca împreună ca în fiecare zi şi, întreaga lui viaţă, acest băieţel vă va aduce afrontul fericirii şi libertăţii sale. Căci nu, nu veţi avea nici ura lui”.

Un mesaj impresionant, care ar trebui să dea de gândit atât teroriștilor care omoară la întâmplare, ca pentru a-și face norma impusă de acel Allah numai al lor, cât și celorlalți pământeni care se lasă antrenați în... judecăți de valoare fără valoare.

