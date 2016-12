Usain Bolt cere sancțiuni mai dure pentru atleții dopați

Superstarul atletismului mondial, jamaicanul Usain Bolt, a declarat sancțiuni mai dure pentru sportivii depistați dopați. „Eu mereu am zis că este nevoie de sancțiuni mai dure: o singură șansă. Trebuie să vorbești cu oamenii și să-i faci să înțeleagă: ascultă, vei fi prins și nu vei mai avea încă o șansă”, a spus atletul înainte de premiera filmului „I Am Bolt”, de la Londra. În luna august, aruncătorul german de disc Robert Harting, cunoscut pentru remarcile sale, i-a reproșat lui Bolt că nu se implică suficient în campania antidopaj, conform unui interviu publicat în revista Sport Bild. „Pe Bolt ar trebui să-l întrebăm de ce nu se angajează în niciun mod în tematica dopajului. El este sportivul cel mai cunoscut din lume, iar din această calitate a sa ar trebui să se angajeze în dezbaterea în curs și să lupte pentru un sport curat, cu atât mai mult cu cât numeroși sprinteri au fost depistați pozitiv, iar el însuși este pus sub semnul întrebării. Dar, când îl vezi atât de tăcut, asta îți dă de gândit”, a adăugat Harting.

Atletismul mondial a fost în centrul unui scandal de dopaj istoric, care a dus până la excluderea atleților ruși de către IAAF de la JO de la Rio de Janeiro.

AUR PENTRU MAREA BRITANIE

Atleta britanică Jessica Ennis-Hill, campioană olimpică la heptatlon la Londra în 2012, a intrat în posesia medaliei de aur la aceeași probă din cadrul Mondialelor din 2011, printr-o decizie a TAS care a anulat locul 1 obținut atunci de rusoaica Tatiana Cernova, depistată dopată. „De trei ori campioană mondială.Wow!”, a scris Ennis-Hill pe contul său de Instagram. Cernova a primit în 2015 o interdicție pe 2 ani de a participa la competițiile sportive și i s-au anulat rezultatele obținute începând cu 2011.

Jessica Ennis-Hill, campioană olimpică la heptatlon la Londra în 2012, care și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă, a declarat, în urmă cu două luni, că a luat această decizie de teama unei accidentări care ar fi putut să o oblige să facă acest lucru și care ar fi fost posibil să o găsească la un nivel scăzut al performanței sale. „Corpul meu nu mai poate face față antrenamentului impus de atingerea performanței. A fost teama mea de a nu forța organismul peste puteri iar apoi să nu mai pot face față, ceea ce ar fi fost dezamăgitor”, a spus Ennis-Hill. Atleta originară din Sheffield a câștigat medalia olimpică de aur la Londra, performanță care i-a adus din partea Royal Mail un timbru cu efigia sa, și cea de argint la Rio, după ce devenise dublă campioană mondială (în 2009 și 2015) și campioană europeană (în 2010) la heptatlon. Ea nu va participa astfel la următoarele Campionate Mondiale de atletism, care vor avea loc în august 2017 la Londra.

Născută dintr-un tată jamaican, fost sprinter, și dintr-o mamă englezoaică, fostă săritoare în înălțime, Jessica Ennis-Hill a obținut, în paralel cu cariera sa sportivă, un masterat în psihologie, având ca temă autodisciplina.

