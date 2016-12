Vezi cum va fi vremea de Paște, pe 1 Mai!

A fost cea mai caldă zi din acest an la Constanța luni, 18 aprilie. Meteorologii anunță că, după temperaturile ridicate, care au ajuns la peste 30 de grade Celsius, vremea va deveni răcoroasă în intervalul 19 - 21 aprilie, cu medii ale maximelor în jurul a 15 grade C în Dobrogea. Apoi, până la sfârșitul săptămânii viitoare, valorile termice diurne se vor menține în jurul celor normale pentru această perioadă, cu o medie a maximelor de 17 - 19 grade C, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 18 aprilie - 1 mai. Regimul termic nocturn va ajunge sub cel normal pe 22 aprilie, când media temperaturilor minime va fi de 5 grade C, însă ulterior această medie nocturnă nu va avea modificări semnificative până pe 1 mai și se va încadra între 7 și 10 grade C. Vor fi averse pe arii extinse și moderate cantitativ pe 19 - 20 aprilie și 24 - 25 aprilie, iar apoi ploi în general slabe se pot semnala, temporar, pe parcursul celei de-a doua săptămâni.

FRIG LA MUNTE La munte, media temperaturilor va scădea semnificativ, de la 18 la 5 grade, apoi va oscila ușor în jurul a 9 grade C până pe 26 aprilie, urmând ca între 27 aprilie și 1 mai să fie de 5 - 7 grade C. Tendința regimului termic mediu nocturn este tot de scădere semnificativă, de la 9 grade C la valori negative pe 21 și 22 aprilie. Ulterior, până pe 1 mai, media temperaturilor minime nu va avea modificări semnificative și se va situa între -2 și 2 grade C. Pe 19 aprilie și în intervalul 24 - 25 aprilie va ploua pe arii extinse, moderat cantitativ, iar ploi în general slabe se vor semnala, temporar, pe parcursul celei de-a doua săptămâni. Trecător, la altitudini de peste 1.700 de metri, se pot semnala precipitații mixte.