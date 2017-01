Victoria, singura variantă pentru FC Farul

Învinsă fără drept de apel în primul meci oficial din acest an, FC Farul Constanța are șansa de a se reabilita în fața propriilor suporteri în partida cu Bucovina Pojorâta, programată vineri, de la ora 12.00, în etapa a 20 din Seria 1 a Ligii a 2-a, pe stadionul „Farul”. Constănțenii vor să-și ia revanșa și după înfrângerea surprinzătoare înregistrată în tur, când au cedat, cu 1-3, în fața formației care reprezintă o comună cu doar 3.000 de locuitori. Antrenorul Constantin Gache se confruntă însă cu mari probleme de efectiv, patru jucători importanți fiind indisponibili. Astfel, tehnicianul constănțean nu-i poate folosi pe Sorin Chițu, Ninel Corcoveanu, Marius Tigoianu, accidentați, și Doru Bratu, suspendat două etape după cartonașul roșu primit la Brăila. În plus, juniorul Iacșa a părăsit echipa după o săptămână de la venirea la Constanța, acuzând faptul că nu s-a putut acomoda. „Echipa trebuie să demonstreze că poate altceva și să meargă mai departe. Victoria este obligatorie ca să rămânem în cărți pentru primele locuri”, a spus Gache. „A venit momentul să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Indiferent de starea terenului, afectat de ploile din ultimele zile, jucătorii trebuie să arate că la Brăila a fost doar un accident”, a spus președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu.

Echipa probabilă de start a Farului: Negrilă - Milea, Fl. Popa, Fl. Pătrașcu, Murgoci - V. Munteanu, Ad. Ionescu, Vezan, Zugravu - C. Neagu, Pătulea.

Clasament: 1. Călăraşi 39p (golaveraj: 40-10), 2. Rapid 39p (27-7), 3. Brăila 36p (25-15), 4. Clinceni 33p (33-19), 5. FC FARUL 28p (27-22), 6. SC Bacău 28p (21-20), 7. Buzău 23p (18-29), 8. Berceni 22p (22-27), 9. Suceava 21p (18-26), 10. Baloteşti 16p (14-24), 11. Pojorîta 15p (23-31), 12. Oţelul 12p (10-25), 13. Ceahlăul 8p (7-30).

Tot vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), este programat derby-ul dintre Rapid București și Dunărea Călărași.

