Victorie importantă pentru HC Dobrogea Sud

Mare favorită la promovarea în prima ligă, formația HC Dobrogea Sud Constanța s-a impus în derby-ul cu Ştiinţa Bacău, scor 32-29, disputat sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 7-a a Diviziei A la handbal masculin, la capătul unui meci echilibrat. Oaspeţii au început mai bine şi au condus chiar şi la două goluri, dar elevii lui Djordje Cirkovic au revenit şi au trecut la conducere graţie paradelor lui Ionuţ Rudi Stănescu şi reuşitelor spectaculoase ale veteranului Dalibor Cutura, intrând la cabine în avantaj, 15-14. În repriza secundă, constănţenii au părut să se distanţeze pe tabela de marcaj, punând cinci goluri între ei şi adversari, însă moldovenii au revenit periculos spre final. Plusul de experienţă şi valoare şi-a spus cuvântul, iar gazdele au gestionat perfect ultimele minute de joc.

„Este o victorie muncită şi mulţumim publicului, care a venit în număr mare să ne încurajeze”, a spus Stănescu. „În prima parte am ratat foarte mult, dar în repriza a doua ne-am revenit şi mă bucur că am câştigat”, a adăugat căpitanul Laurenţiu Toma. „A fost un meci de luptă, dar important este că am învins şi ne-am detaşat în clasament”, a completat extrema stânga George Buricea.

Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Cutura 7 goluri, Toma 6g, Rakcevic 6gg, Vujadinovic 5g, B. Munteanu 2g, Săulescu 2g, Bologa 2g și Angelovski 2. În urma acestui rezultat, constănțenii își păstrează prima poziție în clasament, înregistrând șapte victorii din tot atâtea jocuri.

Citește și:

Meciuri dificile pentru HC Dobrogea Sud și HC Farul

HC Farul, învinsă la Giurgiu

HC Dobrogea Sud s-a impus clar la Iași