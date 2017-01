Victorie spectaculoasă pentru Tecău şi Mergea

După ce a pierdut vineri primele două meciuri de simplu, echipa de Cupa Davis a României a obţinut o victorie importantă în partida de dublu disputată sâmbătă, în cadrul întâlnirii cu Spania, care are loc în Sala Polivalentă de la Cluj-Napoca, în turul al doilea al Grupei I al zonei Europa-Africa al Cupei Davis. Dublul format din constănţeanul Horia Tecău, locul 10 ATP la dublu, şi Florin Mergea, locul 16 ATP la dublu, a făcut un joc excelent şi au reuşit să-i învingă pe câştigătorii de la Roland Garros din acest sezon, Feliciano Lopez, locul 17 ATP la dublu, şi Marc Lopez, locul 18 ATP la dublu, cu scorul de 3-6, 6-1,1-6, 7-5, 6-3, după 2 ore şi 48 de minute. “Ne aşteptam să fie greu, pentru că ei au jucat bine tot anul şi veneau după 2-0 şi nu simţeau presiunea. Dar ne aşteptam ca şi noi să jucăm bine. Am făcut în mare parte tot ce ne-am propus astăzi, cu câteva excepţii. Am făcut câteva greşeli la fileu şi la serviciu pe care trebuie să le eliminăm. Feliciano a servit foarte bine, a returnat foarte bine şi din spatele terenului, deci nu cred că a contat că a jucat cinci seturi vineri, dar sper ca el să se resimtă duminică”, a spus Tecău, care a protestat la unele dintre deciziile arbitrilor în timpul partidei: “Nu mă afectează deloc greşelile arbitrilor,dar simt nevoia să le spun asta pentru ca eu să pot continua mai departe. Nu-mi place când se fac greşeli la mingile de break, dar după aceea mă montez repede pentru punctul următor”. “Suntem foarte fericiţi, mai ales că am avut un asemenea public. A fost un meci extrem de greu cu un cuplu care a câştigat Roland Garros. Dar am făcut un meci bun, lucru care s-a văzut în teren. Au fost şi câteva decizii să nu zic dubioase, dar pe care nu le aşteptam din partea arbitrului. Important este că ne-am revenit, că am avut încredere în noi şi că am împins meciul în ziua de duminică”, a explicat Mergea, adăugând că această partidă a fost un test bun înaintea participării la Jocurile Olimpice. “A fost un test bun pentru noi înainte de Jocurile Olimpice, pentru că nu jucăm des cu jucători de asemenea valoare. Bineînţeles că sunt unele lucruri care trebuie eliminate în jocul nostru, dar important e că am câştigat”.

După primele două zile, Spania conduce cu 2-1, astfel că România trebuie să câştige ambele meciuri de duminică pentru a se califica în barajul pentru promovarea în Grupa Mondială. De la ora 13.00, Marius Copil, locul 163 ATP, îl va înfrunta pe Roberto Bautista, locul 15 ATP, partida fiind urmată de duelul dintre Adrian Ungur, locul 185 ATP, şi Feliciano Lopez, locul 20 ATP. Ambele meciuri vor fi transmise în direct de Digi Sport 1.

Citeşte şi:

Două eşecuri în prima zi a confruntării cu Spania

În Cupa Davis, România a pornit cu stângul în duelul cu Spania

Marius Copil deschide duelul cu Spania, din Cupa Davis