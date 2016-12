Vineri, la București, confruntarea România - Polonia

Naţionala de fotbal a României a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul cu Polonia, programat vineri seară, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Arena Naţională din Bucureşti, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2018. Tricolorii, aflaţi în cantonament la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, au exersat la antrenamentul de miercuri dimineaţa traseele de joc şi faze fixele, atât pe faza de apărare, cât şi în ofensivă. Chiar dacă sunt cotaţi cu şansa a doua în confruntarea cu polonezii, selecţionerul Christoph Daum este convins că elevii săi au forţa să câştige şi că va găsi tactica învingătoare. „Cred că acum avem şansa să ne dovedim calităţile în faţa unei echipe de nivel înalt, avem şansa să arătăm că putem concura la acest nivel. Am oferit jucătorilor toate informaţiile necesare, am purtat în ultimele zile foarte multe discuţii individuale, dar au fost şi multe discuţii de grup. Am avut şi activităţi de team building, pe care eu le consider esențiale în pregătire. Trebuie să fim optimişti, deşi ştim foarte bine că polonezii au o valoare individuală foarte mare. Întâlnim un adversar puternic, însă cred că prin forţa grupului şi printr-o bună organizare putem să obţinem un rezultat bun. Lewandowski este un fotbalist extraordinar, ne vom lua măsuri împotriva lui, dar nu putem pune doi sau trei jucători în marcaj la el. Trebuie să ne creăm mai multe şanse de gol şi să avem o bună mişcare în teren a jucătorilor, atunci când nu sunt în posesia balonului, tocmai pentru a putea să avem în final multe şanse de gol”, a explicat tehnicianul german.

DOI TITULARI DE LA FC VIITORUL

Selecţionerul are mai multe semne de întrebare în privinţa formulei de start, dar doi dintre jucătorii de la FC Viitorul, Romario Benzar şi Răzvan Marin, convocaţi pentru disputa cu polonezii, au şanse mari să fie titulari. Folosit pe flancul drept al defensivei în disputele cu Armenia şi Kazahstan, Benzar pare să fi scăpat de concurenţa lui Săpunaru, jucătorul campioanei Astra Giurgiu confruntându-se cu probleme medicale.

„Nu cunosc exact natura accidentării lui Săpunaru, dar ştiu că este o afecţiune la nivelul tendonului, probabil o tendinită provocată de numărul mare de jocuri susţinute în ultima perioadă de timp. Nu ştim acum dacă va fi apt sau nu de joc la meciul cu Polonia”, a explicat Daum. „Sperăm să obţinem o victorie şi să păstrăm şanse de calificare. O să avem emoţii, dar nu trebuie să ne speriem de polonezi, altfel nu are rost să ne mai prezentăm. Au două mâini, două picioare şi totul se va decide pe teren. Trebuie să jucăm ca o echipă, să fim agresivi, să stăm foarte bine în teren şi să marcăm, chiar şi dacă ne creăm dintr-o singură ocazie”, a spus Răzvan Marin.

Din lot fac parte, în premieră, alţi doi jucători ai grupării lui Gică Hagi, fundaşul Bogdan Ţîru şi mijlocaşul Dragoş Nedelcu, însă ambii au şanse mici să prindă un loc pe foaia de joc. Cei doi ar putea debuta în amicalul cu Rusia, care va avea loc marţi, de la ora 19.00, pe stadionul „Akhmat-Arena” din Groznîi.

