Vizită-surpriză: Hollande la Marea Moschee din Paris!

Președintele francez Francois Hollande a efectuat duminică o vizită-surpriză la Marea Moschee din Paris, în contextul ceremoniilor dedicate memoriei victimelor atentatelor jihadiste din noiembrie și ianuarie în Piața Republicii, relatează AFP și Info Europe 1, citând Palatul Elysee. Șeful statului a venit să bea un "ceai al fraternității" la Marea Moschee din Paris în cadrul manifestației porților deschise lansate în moschei. Vizita are loc în timp ce sute de moschei din Franța și-au deschis porțile publicului sâmbătă și duminică. Ministrul de interne, Bernard Cazeneuve, a fost invitat sâmbătă, de asemenea, să bea "ceaiul fraternității" la Saint-Ouen-l'Aumoine, în Val d'Oise, o suburbie pariziană. Această inițiativă a Consiliului francez al cultului musulman la împlinirea unui an după atentate are scopul să spargă "aceste clișee de legături cu violența și terorismul" a moscheilor, potrivit unui comunicat al acestuia.