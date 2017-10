Vom avea pod suspendat peste Dunăre?! Cine a câștigat proiectul

Asocierea Astaldi SpA - IHI Infrastructure Systems CO. Ltd a câștigat proiectul pentru construirea Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila, în valoare de aproape 2 miliarde de lei, fără TVA., cea mai amplă lucrare de infrastructură din ultimii 27 de ani. Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarată vineri câștigătoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare în zona Braila, cu o valoare de 1.995.932.260,25 lei, fără TVA. Durata contractului, care va fi semnat după expirarea perioadei legale de depunere a contestațiilor, este de 48 de luni din care 12 luni proiectare și 36 luni execuție. Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 120 luni. Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. va trebui să proiecteze și să construiască, potrivit contractului Podul suspendat, care reprezintă principala structură a proiectului, două viaducte de câte 110 m lungime, un drum principal cu o lungime de 19,095 km și un drum de legatura cu DN22 (Smardan – Măcin), în lungime de 4,328 km.

Proiectul este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), finanţabile din POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient". După ce va fi construit, Podul suspendat de la Brăila se va număra printre primele cinci poduri din Europa, ca deschidere centrală (1.120 metri). Podul suspendat, va avea o lungime totală de de 1.974,30 m, o deschidere centrală de 1.120 metri și două deschideri laterale de 489,65 si 364,65 metri. Gabaritul pe verticală al podului va fi de 38 m de la nivelul de inundații maxim, îndeplinind astfel criteriile de navigație pe Dunăre. Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal şi tiranţi verticali de legatură între tablier şi cablul principal, iar blocurile de ancorare sunt integrate în teren şi sunt localizate în afara digurilor Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat de la Brăila va fi de 31,70 metri. Calea pe pod va avea 22,00 metri şi va fi alcatuită din 4 benzi de circulaţie de câte 3,50 m laţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m laţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 m. La acestea se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având laţimi de câte 2,80 m fiecare.

Podul suspendat va fi poziţionat între km 4+596,10 şi km 6+570,52, pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina). Drumul principal Braila – Jijila. Va avea o lungime de 19,095 Km şi va fi prevazut cu două benzi de circulaţie pe sens, benzi de încadrare, acostamente, zona mediană şi zona de parapete, până la km 7+940. Drumul de legatură cu DN22 Smârdan – Măcin, cu o lungime de 4,328 km, va fi prevăzut cu o bandă de circulaţie pe sens. Acest drum urmează să pornească de la km 7+940 al drumului principal (Braila- Jijila) şi se va intersecta cu DN22 (Smârdan-Măcin).