10 milioane de lei - drepturi salariale recâştigate în instanţă

11:32:53 / 28 Martie 2014

Intrebare

Dar cu doamna ECATERINA ANDRONESCU ce faceti fratilor ca are peste 100 de dosare pierdute cu absolventii de la Spiru Haret, o promovati europarlamentar pentru o astfel de performanta de exceptie ? Nu-i de colo sa pierzi 100 (peste suta) de dosare in tara, toate avand ACELASI OBIECT, ACEEASI CAUZA. mai pe sleau, INCOMPETENTII nu au culoare politica, sunt insa in functii si ar trebui sa suporte EI din buzunarul lor aceste pierderi.