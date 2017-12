100 de bătrâni şi-au verificat tensiunea gratuit

În ultimii ani, Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie (ASEF) a iniţiat programul “Împreună pentru o sănătate mai bună”, cu scopul de a-i determina pe cetăţeni să-şi verifice mai des starea de sănătate. În acest sens, asociaţia a amenajat ieri, la Clubul Pensionarilor din parcul Tomis II, un stand în care doritorii au putut să îşi verifice gratuit tensiunea arterială, indicele de masă corporală şi procentul de grăsime din corp. La Clubul Pensionarilor a fost prezentă o echipă de voluntari formată dintr-un medic, un asistent medical, o studentă la medicină şi alţi consultanţi de sănătate, care le-au verificat starea de sănătate celor aproximativ 100 de pensionari prezenţi în parc. Medicii le-au dat sfaturi pe înţelesul lor despre cum îşi pot schimba alimentaţia şi îmbunătăţi starea de sănătate. “Am găsit la Constanţa sprijin din partea autorităţilor locale şi încercăm să le explicăm oamenilor că de cele mai multe ori, deşi spun că se simt bine, analizele arată că au un risc de apariţie a problemelor cardiovasculare”, a spus reprezentantul regional al ASEF, Bogdan Dumitru. El a adăugat că acţiunile de acest fel vor continua, iar din august intenţionează să ofere servicii medicale mai complexe persoanelor nevoiaşe din centrele din municipiu. Persoanele vârstnice cărora le-a fost luată tensiunea spun că iniţiativa este binevenită. “Ştiu că am nişte kilograme în plus pentru vârsta şi înălţimea mea şi o verificare în plus nu strică. Cam din două în două luni merg la medicul de familie şi atunci îmi verific tensiunea”, a spus Mustafa Trasim, după ce a discutat cu medicul voluntar. Acţiunea a fost organizată în parteneriat cu Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Agenţia Naţională Antidrog, Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate“ şi Primăria Constanţa.