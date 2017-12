100 de copii din Horia şi Ghindăreşti, la Constanţa

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2008”, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a continuat, ieri, cu excursiile pentru copii din alte două comune. 100 de copii din comunele Horia şi Ghindăreşti au ajuns la Constanţa, beneficiind de excursia estivală oferită de autoritatea judeţeană. Elevii s-au bucurat de programele oferite de Acvariu, Delfinariu, Circo Aquatico, de distracţia de la Aqua Magic şi de plimbarea cu telegondola. Unii dintre ei s-au aflat pentru prima dată pe malul Mării Negre şi nu au mai avut ocazia să viziteze vreunul dintre obiectivele turistice cuprinse în programul organizat şi finanţat de CJC. “Cel mai frumos a fost la Aqua Magic şi la Circul Aquatico, iar la Acvariu mi-au plăcut atît peştii, cît şi designul de interior. Este aproape incredibil că am avut ocazia să văd aceste lucruri! Le mulţumesc celor care ne-au dat această şansă!“, a spus Oana Gabriela Bălan, de 11 ani, din Horia. Chiar dacă unii copii au mai vizitat unele dintre obiectivele cuprinse în programul CJC, ei s-au bucurat extrem de mult la aflarea veştii potrivit căreia urma să participe la excursia oferită de CJC. “Unii dintre copii au mai fost aici, dar cu siguranţă nu au mai văzut un circ, cu atît mai puţin acvatic. Copiii nu au dormit toată noaptea în aşteptarea excursiei“, a declarat Adrian Ţacu, directorul şcolii Ghindăreşti. Deosebit de încîntată de vizita la Constanţa a fost şi Iuliana Evlante, de 13 ani, din Ghindăreşti: “Am mai fost în excursii, dar mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vin la Aqua Magic, la un circ acvatic şi să mă plimb cu telegondola”. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat celor mici băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.