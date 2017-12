Greva generală de la \"Chimpex\" a început paşnic în curtea societăţii, în urmă cu o lună, însă sindicaliştii sînt hotărîţi să mute protestele direct în stradă. Ajunşi la capătul răbdării după o toamnă de negocieri eşuate, procese în instanţă şi acuzaţii de subminare a economiei naţionale, salariaţii au cerut sprijinul Executivului în rezolvarea conflictului de muncă. Liderul Sindicatului Liber Portuar \"Chimpex\", Florin Coman, susţine că situaţia explozivă din „curtea” operatorului portuar i-a determinat pe cei 350 de salariaţi chiar să refuze întoarcerea la locul de muncă. Deşi motivul oficial este faptul că patronatul refuză majorarea salariilor muncitorilor pe 2007 cu 30%, oferind cel mult 20%, inclusiv sporurile de vechime, Coman susţine că administraţia doreşte impunerea unui climat de teroare în cadrul unităţii. \"Am ajuns să mergem la negocieri ca la nişte întîlniri obligatorii, în care ne dăm mîinile, dar nu vorbim între noi. Vor să ne facă să renunţăm la luptă şi la locurile de muncă, dar nu vom renunţa aşa de uşor. Dacă nu am rezolvat nimic de atîtea luni, să mai avem încredere că administraţia îşi va întoarce ochii către noi? Nu cred şi tocmai de aceea am hotărît ca mîine (astăzi - n.r.) să pichetăm sediul Consulatului Turciei la Constanţa\", a declarat Coman. Decizia pichetării sediului Consulatului Turciei a fost luată după ce, timp de o săptămînă, muncitorii au protestat de mai multe ori în port, cerînd demisia conducerii societăţii. \"Protestul va fi organizat între orele 10.00 şi 11.00, la manifestare urmînd să participe doar 100 de salariaţi. După ce vom încheia protestul, vom începe demersurile privind acţionarea în instanţă a administraţiei, întrucît considerăm că sîntem îndreptăţiţi să primim 20% din profitul societăţii pe primele şase luni ale acestui an\", a încheiat Coman. Am încercat să luăm şi punctual de vedere al conducerii “Chimpex” în legătură cu întorsătura pe care a luat-o acest conflict de muncă însă directorii societăţii nu sînt de găsit.