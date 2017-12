10.000 lei amendă pentru „Flacăra”

Restaurantul „Flacăra”, răspunzător pentru cel mai mare focar de toxiinfecţie alimentară din judeţul Constanţa, din ultimii doi ani, a fost amendat, ieri, cu suma de 10.000 lei. „Amenda s-a aplicat pentru neefectuarea dezinfecţiei şi nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare în general”, a declarat şeful Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Echipele Direcţiei s-au deplasat, ieri, la restaurantul incriminat, unde s-a efectuat dezinfecţia spaţiilor chiar în faţa lor, cu o firmă specializată angajată de managerul societăţii. În plus, echipele DSPJ au făcut instructajul igienico-sanitar al angajaţilor prezenţi, cu toate că, pe hârtie, aceştia fuseseră deja instruiţi. Cei cinci angajaţi pentru care probele de laborator au confirmat existenţa Salmonellei au fost scoşi din producţie şi se află sub tratament. „Ei se vor întoarce la muncă doar după ce probele de coprocultură vor ieşi negative pentru Salmonella de trei ori la rând”, a mai afirmat şeful DSPJ Constanţa. Şi Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa s-a implicat în acest caz. „Restaurantul a avut activitatea suspendată până la efectuarea dezinfecţiei spaţiilor, ceea ce s-a şi realizat, iar el şi-a reluat activitatea. Am prelevat probe din trei produse: pulpă de porc, piept de pui şi smântână. Probele sunt în lucru şi aşteptăm rezultatele. În funcţie de ceea ce ne vor spune testele de laborator, vom decide dacă societatea va fi sau nu sancţionată”, a declarat directorul adjunct al DSVSA Constanţa, Gheorghe Dincă.