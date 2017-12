120 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române

În fiecare an, pe 1 septembrie, jandarmii aniversează Ziua Jandarmeriei Rurale. Cu această ocazie, la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa şi la Gruparea de Jandarmi Mobilă „TOMIS” Constanţa vor avea loc, duminică, mai multe activităţi aniversare. În Sălile Tradiţiilor de la reşedinţa celor două unităţi militare constănţene sunt expuse fotografii şi documente de epocă.

LA DISPOZIŢIA MINIŞTRILOR Înfiinţată în urmă cu 120 ani, Jandarmeria şi-a făcut simţită prezenţa în satele şi comunele României ori de câte ori a fost nevoie de intervenţia militarilor pentru aplanarea conflictelor. Meritul istoric al înfiinţării acestei instituţii, care garantează liniştea şi siguranţa cetăţenilor, i s-a datorat Partidului Conservator, condus de Lascăr Catargiu. El a elaborat şi a prezentat în ianuarie 1893, în faţa Parlamentului, Legea pentru organizarea Jandarmeriei Rurale, documentul fiind promulgat prin Decretul Regal nr. 2919 din 30 august 1893, iar cea mai importată prevedere se află la articolul 1: „Organizarea Jandarmeriei Rurale, astfel cum este prescrisă de lege, face din această instituţiune un corp militar, pus la dispoziţiunea ministrului de Interne, pentru a asigura ordinea şi siguranţa publică. Ea se mai află sub ordinele ministrului de Justiţie, ale ministrului public în ce priveşte atribuţiunile de Poliţie, precum şi sub acela al ministrului de Război pentru tot ce se raportă la disciplină, comandament şi instrucţie militară a trupei”. În urma promulgării acestei legi, un an mai târziu s-a înfiinţat şi în judeţul nostru prima Companie de Jandarmi, care a început să funcţioneze de pe 26 iulie 1894.

CORP DE ELITĂ Conform Istoricului Companiei de Jandarmi Constanţa, în funcţie de reorganizările administrativ-teritoriale, jandarmii constănţeni au fost prezenţi în zona rurală a judeţului, creând posturile corespunzătoare comunelor şi pentru a asigura ordinea şi siguranţa publică. Într-o perioadă frământată, la început de secol XX, jandarmii s-au confruntat cu o infracţionalitate ridicată. Acelaşi document menţionează intervenţii ale jandarmilor în urma ploilor torenţiale, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri publice şi private, dar şi sprijinul autorităţilor pentru intervenţia în cazul unor epidemii. Corp militar de elită, Jandarmeria Rurală a fost prezentă în toate marile evenimente sociale, economice, politice şi militare cunoscute în România, aducându-şi o importantă contribuţie la luptele duse de armată în Războiul Balcanic şi cele două războaie mondiale, dobândind astfel un binemeritat loc în conştiinţa poporului român.