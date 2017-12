07:59:31 / 16 Decembrie 2016

Spitalul Judetean

In anul 2016,o persoana draga familiei mele,bolnava,a decedat in spitalul acesta judetean. Decesul i-a fost grabit de conditiile din spitalul manageriat de acest Capatana,pe care functia l-a dezumanizat. Nu este un secret ca de fapt numit si protejat de clica locala el a fost de fapt managerul propriilor interese financiare calcand constient in picioare sperantele bolnavilor care credeau ca ajungand sa fie internati au si sanse de insanatosire. Conditiile in unele sectii sunt inumane,mizerabile,cu mai multi vizitatori de cat pacienti si arata ca un spital militar in retragere urgenta din fata inamicului. Il consider pe DANUT CAPATANA,prin felul in care a "manageriat" vinovat de crima cu premeditare si ii doresc,sincer, LA MULTI ANI