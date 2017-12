170.000 de români au intrat în contact cu Internet_HIV în ultimele 3 zile

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) a lansat în urmă cu 3 zile Internet_HIV, replica online, inofensivă a virusului HIV. Acest demers al ARAS are obiectivul de a-i face pe români să conștientizeze că pot fi infectați cu virusul HIV, chiar dacă nu există niciun simptom specific care să indice acest lucru. Campania are rolul de a crește numărul românilor care fac testul HIV, deoarece, dacă este depistat la timp, virusul poate fi ținut sub control.În ultimele trei zile, 170.000 de dispozitive cu acces la internet din România au intrat în contact cu Internet_HIV, un fișier cookie inofensiv. Asemenea oricărui cookie, Internet_HIV este un fișier descărcat automat în momentul accesării unei pagini web și nu există niciun semn vizibil al prezenței sale în dispozitiv. Exact ca în cazul incipient al infectării cu virusul HIV, acesta este și poate rămâne în această stare pentru o perioadă lungă de timp, fiind depistat doar printr-un test special. Toti cei care au intrat în contact cu acest fișier au fost ulterior retargetați prin bannere despre importanța conștientizării faptului că virusul HIV este asimptomatic în stadiile primare și că este importantă testarea pentru depistarea lui. Cookie-ul Internet_HIV nu este un virus real și nu afectează starea dispozitivului în niciun fel! „Contractarea HIV este asimptomatică și din această cauză oamenii nu se testează. După cum știm, românii merg la medic doar când îi doare ceva și de aceea, de multe ori, află târziu că sunt infectați cu HIV. În schimb, printr-un simplu test de sânge, virusul HIV poate fi depistat la timp, iar boala poate fi ținută sub control, fără să îți afecteze viața pe viitor. În ultimii ani, am derulat mai multe campanii de informare și am observat faptul că, în continuare, tânăra generație are puține informații. Prin urmare, am ales să lansăm această campanie în mediul online, folosind instrumente moderne, în speranța că mesajul nostru va trece de barierele cu care ne-am confruntat până acum. Virusul HIV nu trebuie să fie un subiect sensibil, infecția cu HIV nu mai este o boală fatală. Urmând un plan de tratament, oamenii ce au HIV pot ține virusul sub control și pot duce o viață normală”, a spus manager proiect ARAS, Nicoleta Dascălu. Pe site-ul dedicat campaniei, internethiv.ro, utilizatorii de dispozitive ce au intrat în contact cu Internet_HIV pot vedea de câte zile au cookie-ul în dispozitiv și pot afla mai multe informații despre stadiile infecției cu HIV. Tot pe internethiv.ro, oricine se poate programa pentru un test HIV, disponibil gratuit pe perioada campaniei, 5 -13 mai.