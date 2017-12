18% din participanții la Bursa Locurilor de Muncă s-au angajat pe loc

Au venit la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți în speranța că își vor găsi un job, după ce au absolvit un liceu sau o facultate. Este vorba despre peste 1.200 de tineri care s-au înarmat cu CV-uri și s-au prezentat, vineri dimineaţă, la Universitatea Maritimă din Constanța, cu gândul că își vor găsi de lucru chiar în domeniu. Și angajatorii au venit în număr mare: 45 de firme s-au prezentat la Bursă și au pus la bătaie peste 1.000 de joburi. Dintre acestea, 145 au fost pentru persoane cu studii superioare. ”Meseriile sunt diversificate, avem în domeniul turismului, în domeniul construcțiilor de mașini, domeniul naval, al vânzărilor sau comerțului. S-au prezentat foarte mulți absolvenți, iar eu sper ca în urma acestei Burse să se angajeze cât mai mulți”, a declarat directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Emilia Murineanu. În ciuda numărului mare de posturi puse la dispoziție, mulți dintre candidați au plecat dezamăgiți, dar au fost și alții care au plecat de la Bursă cu speranța unui loc de muncă ce să le asigure viitorul.

PER TOTAL, 213 PERSOANE AU FOST ANGAJATE PE LOC, DINTRE CARE 42 CU STUDII SUPERIOARE, IAR 850 AU FOST SELECTATE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN MUNCĂ.

„Am terminat o facultate în domeniul sociologiei, am făcut și un masterat, dar până acum am lucrat ca vânzătoare. Fiind pe partea de Științe socio-umane, e un pic mai greu. Mi s-a spus că voi fi contactată luni dimineață, mi se vor da detalii, voi fi chemată la un prim interviu și după aceea voi vedea dacă cererea corespunde cu oferta sau nu”, a spus o absolventă de Științe socio-umane. „Am terminat jurnalismul, acum important e să găsesc ceva, m-am înscris și la un curs de fotograf, să sperăm că o să iasă ceva bine din toată chestia asta”, a adăugat, cu speranţă, o altă absolventă. La Bursă au participat și oameni trecuți de prima tinerețe. George are 50 de ani și a venit după ce a aflat că agenții economici au pus la bătaie și un post de strungar. Bărbatul și-a pierdut locul de muncă după ce a lucrat în domeniu mai bine de 20 de ani. ”Am completat CV-ul, acum rămâne la latitudinea managerului. A spus că durează cam două săptămâni până îmi dă rezultatele. Acum sunt fără loc de muncă, s-au desființat posturile de strungar, sunt foarte rare”, spune bărbatul. Cei aflați în astfel de situații au totuși un atu față de tinerii abia ieșiți de pe băncile liceului și facultății: experiența. ”Abia am absolvit facultatea. Este prima bursă la care particip, am mai depus câteva CV-uri online, dar lipsa de experiență și-a spus cuvântul”, a dezvăluit o candidată. Și alții se află în aceeași situație. ”Mă interesează domeniul asigurărilor, pentru că pot să interacționez destul de ușor, dar, având în vedere că nu am experiență, m-ar interesa și alte domenii”, spune altă tânără. Candidații care nu au practicat cunoștințele dobândite în școală au recunoscut că nu au pretenții salariale foarte mari.

CE SPUN ANGAJATORII „Cei care s-au prezentat până acum nu au cunoștințele necesare pentru postul de agent sau consilier de vânzări. Mulți au terminat o școală economică, dar nouă ne trebuie la bază o școală tehnică, pentru că suntem firmă de materiale de construcții. De aceea, avem nevoie de cineva care să știe exact cum se comportă materialele”, a spus un angajator. ”S-au înscris mai mulți candidați, dar nu exact câți ne așteptam. Avem cinci candidați pe postul de agent de vânzări și un singur șofer”, spune un alt angajator. La târg au fost prezente şi firme de recrutare, cu oferte de lucru în toate domeniile. Una dintre companiile de acest fel a venit cu 85 de joburi, majoritatea în străinătate, precum specialist IT, asistenți medicali, medici sau personal pe nave de croazieră. ”Pe postul de customer service căutăm personal cu studii superioare, cu un nivel foarte ridicat al cunoștințelor de limba engleză, germană, norvegiană sau franceză”, a spus un reprezentant al companiei de recrutare.

Cursuri

Cei mai mulți care și-au găsit un job la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți de anul acesta au fost pe posturile de agent de vânzări, consultant de vânzări, agent de pază și protecție, asistent manager și lucrător comercial. Absolvenții care nu și-au găsit un job au avut ocazia să se înscrie la cursurile de calificare puse la dispoziție de AJOFM Constanța. ”Avem cursuri de engleză, germană, de fotograf, administrator pensiune turistică, sudor, lucrător în cultura plantelor, babysitter sau infirmieră. La cursul de tehnician maseur aveam 25 de locuri și s-au înscris 30 de persoane”, a declarat directorul AJOFM Constanța, Emilia Murineanu.