19 jucători ai Academiei Hagi, convocaţi la loturile naţionale

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a primit convocări pentru 19 jucători la loturile naţionale Under 16, Under 17 şi Under 18. La lotul U16 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998), selecţionerul Florin Răducioiu i-a convocat pe următorii fotbalişti: Cosmin Dur-Bozoancă, Tiberiu Căpuşă, Virgil Ghiţă, Szabolcs Kilyen, Ianis Hagi şi Andrei Ciobanu. În aceste zile este programat un stagiu de pregătire la Mogoşoaia, care va avea drept finalitate un meci amical contra Selecţionatei Olteniei, care se va disputa vineri.

La naţionala U17 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997), selecţionerul Constantin Gîlcă a convocat următorii jucători de la Academia Hagi: Arpad Tordai, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Dan Panait, Alexandru Stoica şi Robert Grecu. România U17 face parte din Grupa a 6-a preliminară, alături de Scoţia, Belgia şi Bosnia-Herţegovina, turneul urmând să se desfăşoare în Scoţia, în perioada 24-29 martie. Prima clasată va obţine calificarea la turneul final al Campionatului European (Malta, 9-21 mai 2014).

Selecţionerul lotului naţional Under 18 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996), Liţă Dumitru, a apelat la şapte jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” pentru meciul amical contra echipei similare a Macedoniei, programat în deplasare, la 21 martie: Cătălin Căbuz, Paul Iacob, Elvis Otei, Răzvan Marin, Antonio Cruceru, Ciprian Perju şi Florin Cioablă.

Ieri, într-un meci amical disputat în deplasare, naţionala Under 15 a României a învins, cu 3-0 (2-0), reprezentativa similară a Moldovei. Selecţionerul Dumitru Uzunea a folosit şi patru jucători de la Academia Hagi. Mădălin Androne şi Mihai Ene au fost titulari, iar Robert Neciu şi Denis Drăguş au intrat în repriza a doua, în min. 63, respectiv în min. 65. Cele două formaţii se vor întâlni din nou joi, de la ora 11.00.