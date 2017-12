27% din primari au migrat la alt partid în 2006, principalele beneficiare fiind PD şi PNL

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a dat ieri publicităţii o analiză care arată că 27% din totalul primarilor din ţară au schimbat, în 2006, partidul cu care au candidat la ultimele alegeri locale, faţă de 12% în perioada iunie 2004 - decembrie 2005, principalele beneficiare fiind PNL şi PD. Potrivit IPP, adoptarea legislaţiei care pedepseşte migraţia aleşilor locali în timpul mandatului, respectiv Legea nr. 249/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, pare să fi accelerat fenomenul migraţiei pînă la intrarea în vigoare efectivă a acesteia. Institutul remarcă în primul rînd faptul că mai ales iniţiatorii acestui proiect de lege, PNL şi în special PD, au profitat de avantajele migraţiei politice a aleşilor locali, aducînd în partidele lor, deliberat şi în pofida tuturor declaraţiilor publice, un număr semnificativ de primari şi consilieri, mai ales în ultimele zile înaintea intrării în vigoare a prevederilor anti-migraţie. În primul an după alegeri, PD a atras un număr de 99 de primari, în al doilea a acceptat înscrierea unui număr de 331 de primari, astfel că astăzi are 786 de primari, doar 47,7% dintre aceştia fiind aleşi în 2004 pe listele democraţilor. "De la momentul ultimelor alegeri locale şi pînă după al doilea an de mandat monitorizat, în medie, în fiecare zi, cîte un primar şi-a schimbat formaţiunea politică cu care candidase", a declarat coordonatorul cercetării, Adrian Moraru.

IPP apreciază, totodată, că adevăratele probleme vor apărea de acum înainte, primele luni după adoptarea legislaţiei anti-migraţie nefiind relevante pentru evoluţiile următoare, întrucît politicienii români vor găsi soluţii, cum este cea a primarilor care oficial nu îşi dau demisia, dar în fapt urmează politica unei alte formaţiuni politice, ca să se mişte nestingheriţi pe scena politică, în funcţie de interese. La finalul anului 2006, primul an de cînd a intrat în vigoare legea anti-migraţie şi la jumătatea mandatului actual al aleşilor locali, cursa liderilor partidelor pentru atragerea altor primari în partidele lor continuă, în pofida declaraţiilor publice de condamnare a unor asemenea practici. Specialiştii IPP afirmă că preşedinţii şi liderii partidelor politice întreţin acest fenomen, contribuind la perpetuarea unei specii de politician ignorant faţă de valorile politice pe care le afirmă. În condiţiile în care se observă peste tot în ţară faptul că primarii care acţionează ca şi migraţi fără a-şi da oficial demisia ca să îşi piardă funcţia, IPP consideră că migraţia reală va fi în viitor mascată de un cadru legal care îi va determina pe toţi aleşii din administraţia locală să se ascundă de ochiul publicului fără, însă, a înceta să caute să profite politic. Fenomenul real va fi greu de măsurat ştiinţific, iar politicienii români vor acoperi efectele unei legi ineficiente. IPP îşi exprimă îngrijorarea faţă de abuzurile pe care unele partide, în special PNL, le fac asupra unor consilieri locali sau judeţeni care, la cel mai mic semn de critică faţă de conducerea partidului, sînt excluşi din partid şi, conform legislaţiei anti-migraţie, automat, şi din funcţiile deţinute în administraţia publică locală, dovedind încă o dată cît de dependentă este administraţia românească de partidele politice.