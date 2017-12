30 de miliarde de lei, volatilizate din contabilitate

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul IPJ Constanţa, au finalizat cercetarea prealabilă în cazul unei evaziuni fiscale de peste 30 de miliarde de lei vechi. După o verificare de aproximativ patru luni, ofiţerii de poliţie au adunat probe suficiente în acuzarea Silviei Ana Maria Pîrvu, în vîrstă de 31 de ani, din Constanţa, admninistratorul SC Only Elegance & Service SRL, o firmă cu sediul social declarat în municipiul Constanţa şi care are ca obiect principal de activitate comerţul cu cereale. Verificările poliţiştilor specializaţi au arătat că, în perioada septembrie 2001-iunie 2005, prin intermediul societăţii comerciale amintite, au fost derulate operaţiuni de achiziţie şi recomercializare de cereale provenind din zona de sud a Dobrogei. Operaţiunile comerciale însă nu apăreau evidenţiate în contabilitatea SC Only Elegance & Services, valoarea totală a impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent ridicîndu-se la suma de 2.915.097 lei. Silvia Ana Maria Pîrvu a fost învinuită de evaziune fiscală, dosarul fiind înaintat Parchetului. Din cauza valorii prejudiciului, ofiţerii au propus declinarea competenţei în soluţionarea dosarului către Direcţia de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.