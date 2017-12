36 de miliarde de lei atrase de firmele constănţene prin programele de finanţare

Deşi au rămas mai puţin de două luni pînă la 1 ianuarie 2007 cînd România va deveni membră a Uniunii Europene, întreprinderile mici şi mijlocii constănţene încep să acceseze din ce în ce mai multe programe de finanţare. Potrivit directorului executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa (OTIMMC), Dumitru Nancu, timp de un an de la înfiinţarea OTIMMC, întreprinzătorii constănţeni au accesat 36 de miliarde de lei vechi. Unul dintre programele derulate de instituţie în această perioadă a fost cel pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rîndul femeilor manageri. În cadrul acestui program, s-au înscris 117 agenţi economici, la nivel naţional, în timp ce în Regiunea Sud-Est au fost 26. Un alt program care a avut succes în rîndul întreprinzătorilor, OTIMMC situîndu-se pe locul doi ca număr de dosare depuse este programul pentru export. “Din 448 de cereri depuse, 289 de agenţi economici au primit notificarea, iar 101 doasare au fost refuzate”, a adăugat Nancu. Prin acest program, întreprinzătorii constănţeni au primit 4,3 miliarde de lei, rata de absorbţie fiind de 12%.

Judeţul Constanţa s-a situat în topul judeţelor cu cea mai mare rată de absorţie şi în cadrul programul pentru modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. Din cele 43 de miliarde de lei, 4,2 miliarde au fost îndreptate către întreprinzătorii constănţeni. “Cel mai important program, derulat de agenţie în acest an, a fost cel de investiţii. Din 807 dosare depuse, judeţul Constanţa s-a situat pe locul doi cu 27, iar în prezent am primit notificări pentru 18. Dacă anul trecut au fost înregistrate la nivelul judeţului doar trei proiecte, în acest an avem 37“, a mai spus Nancu. El a adăugat că sumele alocate nu au rezolvat nevoile tututor întreprinzătorilor care au apelat la aceste fonduri, însă, “pentru cei care au reuşit să acceseze aceşti bani, sumele atrase au făcut diferenţa între a trage oblonul sau a exista în continuare“. În Constanţa, există în prezent 20.689 firme active, din care 20.638 sînt întreprinderi mici şi mijlocii. Potrivit datelor statistice, în ceea ce priveşte numărul IMM-urilor, judeţul Constanţa se situează pe locul trei în ţară după Bucureşti şi Cluj, iar raportat la mia de lcouitori ca număr de IMM-uri, Constanţa se află pe locul şase după Bucureşti, Cluj, Braşov, Bihor şi Timiş.