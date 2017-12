40-45% din ochelarii vânduţi, cumpăraţi de-a gata de la piaţă

Ziua Mondială a Vederii este marcată în fiecare an, în a doua zi de joi din octombrie, cu o serie de manifestaţii în cadrul unei campanii de responsabilizare desfăşurată la nivel mondial, astfel că, în mai multe localităţi din ţară, în perioada 8-13 octombrie, cetăţenii îşi pot testa gratuit vederea. Anul acesta, Ziua Mondială a Vederii are ca temă accesul egal la diagnosticare şi tratament, ca o măsură importantă în ocrotirea sănătăţii vederii, în aplicarea căreia trebuie să se implice toţi partenerii din domeniul oftalmologiei şi al opticii medicale. Diferite clinici private au răspuns apelului organizând Săptămâna Îngrijirii Ochilor, pentru a da posibilitatea unei testari gratuite a vederii tuturor persoanelor care, invocând lipsa timpului, a banilor sau a informaţiilor, neglijează efectuarea controlului periodic. „Statistici recente arată că 40-45% din ochelarii vânduţi pe piaţa românească sunt cumpăraţi de-a gata de la piaţă sau din hipermarketuri, ceea ce demonstrează nevoia de educare şi încurajare a publicului să apeleze la specialişti pentru corectarea deficienţelor de vedere”, se arată într-un comunicat al unei reţele private de optică. Campania \"Săptămâna îngrijirii ochilor\" este un îndemn la acţiune cu un mesaj foarte clar: \"Vederea are nevoie de îngrijire, deci nu neglija sănătatea ochilor! Mergi la control periodic! Fă o testare chiar acum!\". Orice amânare a controlului ocular poate duce la agravarea unor afecţiuni existente. La fel, folosirea ochelarilor cumpăraţi din piaţă, fără nicio prescripţie medicală, pune în pericol vederea, pe termen mediu şi lung, se precizează în comunicatul citat.