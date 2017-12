5.340 lei pentru fiecare meci condus în Liga I

Site-ul oficial al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) a anunţat, ieri, baremurile finale ale arbitrilor pentru sezonul 2009-2010, un central urmând să cîştige 5.340 de lei pentru fiecare partidă condusă în Liga I. Indemnizaţia fiecărui arbitru asistent la un meci din Liga I este de 3.560 de lei, arbitrul de rezervă are un barem de 1.334 de lei, iar observatorul oficial 1.649 de lei. Pentru un meci condus în Liga a II-a, un arbitru central cîştigă 952 de lei, asistenţii cîte 767 de lei, rezerva 200 de lei, iar observatorii de arbitri şi de de joc cîte 656 de lei. În Liga a III-a, un arbitru de centru este răsplătit cu 315 lei, asistenţii cu cîte 205 lei, iar observatorii cu cîte 155 de lei. Pentru Liga I de fotbal în sală, arbitrii primesc cîte 90 de euro, în timp ce al treilea oficial va încasa 35 de euro. Observatorul meciului are un barem de 60 de euro. În Liga a II-a, arbitrii primesc cîte 60 de euro, în timp ce observatorul are un barem de 40 de euro. La juniori şi fotbal feminin, arbitrii de centru au un barem de 95 de lei, iar asistenţii 65 de lei.

CCA caută arbitri în Italia, Spania şi Ucraina pentru derby-ul Steaua - Dinamo

Preşedintele CCA, Vasile Avram, a declarat, ieri, că a început demersurile pentru a găsi o brigadă de arbitri în Italia, Spania sau Ucraina pentru derby-ul dintre Steaua şi Dinamo, din etapa a 5-a a Ligii I, care se va disputa duminică, de la ora 21.00. „Steaua şi Dinamo, alături de alte cluburi din Liga I, au făcut în primă fază demersuri către Comitetul Executiv prin care solicitau arbitri străini. Membrii Comitetului Executiv au aprobat solicitarea, cu amendamentul ca acele cluburi să împrospăteze solicitarea cu cel puţin şapte zile înaintea partidei. Şi trebuie ca ambele cluburi să fie de acord. Am primit o adresă de la Dinamo încă de vineri şi de la Steaua am primit astăzi. Noi am făcut demersuri pentru a găsi o brigadă de arbitri din Italia, Spania şi Ucraina. Deocamdată doar Steaua şi Dinamo au solicitat arbitri străini”, a declarat Avram. Oficialul CCA spune că Steaua va plăti în totalitate costurile cu deplasarea arbitrilor străini, dar şi baremurile stabilite la nivelul unor meciuri internaţionale. „Toate cheltuielile vor fi suportate de către clubul organizator şi diferă în funcţie de ţara de unde vine brigada de arbitri. Baremurile însă sînt aceleaşi. Este vorba de baremul internaţional la nivelul competiţiilor organizate de UEFA”, a mai spus Avram.