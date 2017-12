55.000 de euro daune morale pentru moartea a doi copii

10:22:30 / 29 Decembrie 2014

mi e scarba de justitie

de ce sa plateasca un om nevionovat care oricum a pierdut pe cineva drag pentru inconstienta unui colorat care gonea fara carnet cu motoreta pe sosea? cica "soferul gonea nebuneste" eu am fost acolo la fata locului si omul a vrut sa faca stanga sa intre in cartier iar descreieratul ala a venit cu 200 la ora si l a izbit in plin . omul nu a avut cum sa aprecieze viteza nebunului ca ala din fata de la rovas a facut o secunda pana a ajuns sa intre in logan. DACA AVEA 50 km/h NU MUREA NIMENI !!!! ALA DE PE MOTORETA E SINGURUL VINOVAT !!!! DUMNEZEU SA I IERTE !!!!